В Китае указали на финансовую бомбу США, усилившую дедолларизацию
CCTV: Санкции США против России усилили процесс дедолларизации в мире
Валютная система США оказалась под угрозой в результате резкой мировой реакции, последовавшей за антироссийскими санкциями, передаёт китайский телеканал CCTV.
"В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчётов SWIFT. Однако даже удар этой "финансовой бомбы" не заставил Россию рухнуть: она давно готовилась избавиться от доллара. Последний слой бумаги, поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету", — сказано в материале.
Своими действиями Вашингтон подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты. Многие государства осознали, что активы в долларах являются бомбой замедленного действия, и будут стремиться к укреплению автономии, считают в Китае.
О том, что доллар в повседневных операциях становится токсичной валютой, ранее говорил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин. По его словам, в 2022 году многие страны сократили объёмы своих резервов в долларах, увеличив при этом вложения в золото. Бывший президент США Дональд Трамп ранее также предсказывал крах американской валюты. А во Всемирном банке не исключили, что доллар может заменить рубль.
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