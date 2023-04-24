В Китае указали на финансовую бомбу США, усилившую дедолларизацию

"В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчётов SWIFT. Однако даже удар этой "финансовой бомбы" не заставил Россию рухнуть: она давно готовилась избавиться от доллара. Последний слой бумаги, поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету", — сказано в материале.