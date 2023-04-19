В МИД России доллар назвали токсичной валютой

Американский доллар в повседневных операциях становится токсичной валютой. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.

Он напомнил, что в 2022 году целый ряд стран сократили объёмы своих резервов в долларах, увеличив при этом вложения в золото. Как отметил Панкин, так поступили "не только друзья России".

"Эти тенденции указывают на то, что доллар становится большой и сильной, но в то же время токсичной [валютой] для повседневных операций", — сказал он в интервью журналистам.

Дипломат добавил, что пока это не "преобладающая тенденция", однако со временем она может стать таковой.