В МИД России доллар назвали токсичной валютой
Замглавы МИД Панкин: Доллар становится токсичной валютой
Американский доллар в повседневных операциях становится токсичной валютой. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.
Он напомнил, что в 2022 году целый ряд стран сократили объёмы своих резервов в долларах, увеличив при этом вложения в золото. Как отметил Панкин, так поступили "не только друзья России".
"Эти тенденции указывают на то, что доллар становится большой и сильной, но в то же время токсичной [валютой] для повседневных операций", — сказал он в интервью журналистам.
Дипломат добавил, что пока это не "преобладающая тенденция", однако со временем она может стать таковой.
Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что, если случится крах доллара как мировой резервной валюты, это станет для США крупнейшим поражением за последние 200 лет.
Агентство "Москва"