"Монополия доллара разрушается": В Совфеде оценили прогноз Рубини о грядущей рецессии в США

Нельзя исключать возникновение рецессии в США на фоне трудностей, с которыми сталкивается американская банковская система, заявил Лайфу заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, комментируя прогноз известного экономиста Нуриэля Рубини.

По словам парламентария, по сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри, как известно, неизбежно лопаются, о чём напомнили кризисы 2008–2009 и 1999–2000 годов. Долгов отметил, что экономика Штатов (в отличие от, к примеру, российской) не обеспечена золотом, полезными ископаемыми и другими реальными богатствами. В её основе лежат лишь "бумажки", которые до сих пор являются основным, но уже не монопольным платёжным средством в мире. Уже сегодня многие страны отказались от доллара во взаимных расчётах в мировой торговле.

"Монополия доллара разрушается. Она уже фактически разрушена, хотя он пока занимает ещё такие лидирующие позиции, но уже не монопольные. Конечно, не надо быть экономистом, чтобы прогнозировать очень серьёзные кризисные времена для американской экономики, рецессия — это только начало, только первая стадия кризиса, сама по себе рецессия не есть конец. Поэтому с этим анализом я согласен, вопрос во времени. Вопрос не "будет ли", а вопрос "когда это будет", — резюмировал сенатор.