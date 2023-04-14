Во Всемирном банке считают, что рубль может заменить доллар

Исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин считает, что при правильном проведении финансовой политики рубль может заменить доллар. Эксперт подчеркнул, что все возможности у РФ для этого есть.

"Уверен, что будущее именно за рублёвыми расчётами, которые позволят стимулировать развитие производственных мощностей внутри России и рост нашего высокотехнологичного экспорта", — приводит РИА "Новости" слова Маршавина.

Он отметил, что предпосылкой для превращения рубля в основную валюту международных расчётов и госрезервов стали низкий уровень госдолга, положительное сальдо торгового баланса и, конечно же, стабильность политической системы. Этим, по словам экономиста, не могут похвастаться нынешние эмитенты резервных валют, которые находятся на грани банкротства.