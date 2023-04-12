Набиуллина: Попытка управлять курсом рубля приводит к финансовым кризисам

Попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам. Такое заявление в Госдуме сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы по опыту своей страны знаем, что попытка управлять курсом приводит к резким девальвациям, по сути дела, к финансовым кризисам", — приводит её слова ТАСС.

Набиуллина добавила, что стабилизация курса рубля поспособствует низкой инфляции. По её словам, ослабление российской валюты связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть. Только в следующие периоды скажется недавнее увеличение стоимости чёрного золота, ведь в настоящий момент продаётся выручка от тех периодов, когда ценники на топливо были маленькие.

"Что касается использования валютных ограничений, дополнительных для стабилизации валютного рынка, мы часть валютных ограничений оставили", — подчеркнула глава ЦБ.

Часть таких мер была снята с целью "обеспечить внешние экономические связи, функционирование". И если сейчас ввести ограничения, то есть вероятность ухудшить условия для предприятий РФ. По словам Набиуллиной, это также скажется на темпе роста экономики.