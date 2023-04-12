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12 апреля, 09:29

Набиуллина: Попытка управлять курсом рубля приводит к финансовым кризисам

Попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам. Такое заявление в Госдуме сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы по опыту своей страны знаем, что попытка управлять курсом приводит к резким девальвациям, по сути дела, к финансовым кризисам", — приводит её слова ТАСС.

Набиуллина добавила, что стабилизация курса рубля поспособствует низкой инфляции. По её словам, ослабление российской валюты связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть. Только в следующие периоды скажется недавнее увеличение стоимости чёрного золота, ведь в настоящий момент продаётся выручка от тех периодов, когда ценники на топливо были маленькие.

"Что касается использования валютных ограничений, дополнительных для стабилизации валютного рынка, мы часть валютных ограничений оставили", — подчеркнула глава ЦБ.

Часть таких мер была снята с целью "обеспечить внешние экономические связи, функционирование". И если сейчас ввести ограничения, то есть вероятность ухудшить условия для предприятий РФ. По словам Набиуллиной, это также скажется на темпе роста экономики.

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Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ не видит необходимости в репатриации валютной выручки. По её словам, компании-экспортёры продолжают продавать выручку, за этим следит Банк России.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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