Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки

Центробанк не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, её слова приводит ТАСС.

"Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, другим валютным ограничениям, на наш взгляд, это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, это позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен", — сказала она.

По словам Набиуллиной, компании-экспортёры продолжают продавать выручку, за этим следит ЦБ. Доля продаж, отметила она, упала, но несильно. Сбыт происходит даже без обязательств репатриации экспортной выручки, подчеркнула глава регулятора.