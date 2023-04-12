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12 апреля, 09:11

Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки

Центробанк не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, её слова приводит ТАСС.

"Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, другим валютным ограничениям, на наш взгляд, это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, это позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен", — сказала она.

По словам Набиуллиной, компании-экспортёры продолжают продавать выручку, за этим следит ЦБ. Доля продаж, отметила она, упала, но несильно. Сбыт происходит даже без обязательств репатриации экспортной выручки, подчеркнула глава регулятора.

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Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин связал ослабление рубля со снижением экспортной выручки. По его словам, выручка следует за объёмами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит в срок до трёх месяцев после отгрузки товара.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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