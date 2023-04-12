Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки
Центробанк не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, её слова приводит ТАСС.
"Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, другим валютным ограничениям, на наш взгляд, это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, это позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен", — сказала она.
По словам Набиуллиной, компании-экспортёры продолжают продавать выручку, за этим следит ЦБ. Доля продаж, отметила она, упала, но несильно. Сбыт происходит даже без обязательств репатриации экспортной выручки, подчеркнула глава регулятора.
Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин связал ослабление рубля со снижением экспортной выручки. По его словам, выручка следует за объёмами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит в срок до трёх месяцев после отгрузки товара.