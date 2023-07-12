Минпромторг обновит список товаров для ввоза в Россию параллельным импортом
Минпромторг обновит список товаров для ввоза в Россию через схему параллельного импорта, то есть вне официальных поставок производителей. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков в кулуарах международной выставки "Иннопром". По его словам, соответствующий перечень будет готов через два-три месяца.
"Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", — сказал представитель Минпромторга в разговоре с журналистами.
При этом Осьмаков не стал уточнять, за счёт каких иностранных брендов список будут менять в ближайшее время.
Ранее Лайф сообщал, что Минцифры и Минпромторг обсуждают возможность установления запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG. При этом в отношении iPhone такие меры пока не рассматриваются. В свою очередь эксперт Антон Гуськов считает, что подобный запрет негативно отразится на рынке потребительской электроники.
ТАСС / Михаил Метцель