Минпромторг обновит список товаров для ввоза в Россию параллельным импортом

Минпромторг обновит список товаров для ввоза в Россию через схему параллельного импорта, то есть вне официальных поставок производителей. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков в кулуарах международной выставки "Иннопром". По его словам, соответствующий перечень будет готов через два-три месяца.

"Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", — сказал представитель Минпромторга в разговоре с журналистами.

При этом Осьмаков не стал уточнять, за счёт каких иностранных брендов список будут менять в ближайшее время.