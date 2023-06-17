Эксперт объяснил, как запрет на ввоз смартфонов Samsung и LG скажется на рынке
РАТЭК: Запрет на параллельный импорт Samsung и LG негативно отразится на рынке
Запрет на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG отрицательно отразится на рынке потребительской электроники. Об этом заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
"Подобный запрет негативно отразится на рынке потребительской электроники. Разнообразие игроков и товаров — это залог стабильности рынка. Плохо, когда всё китайское", — отметил он в беседе с ТАСС.
Гуськов добавил, что это будет выгодно организациям из государств Евразийского экономического союза. Как напомнил представитель РАТЭК, РФ живёт в едином экономическом и таможенном пространстве с ними, подобные товары будут попадать на отечественный рынок из сопредельных стран, но "более дорого". При этом российские компании будут поставлены в неконкурентные условия, считает Гуськов.
Лайф напоминает, что Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают возможность установления запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG. При этом в отношении iPhone такие меры пока не рассматриваются.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon