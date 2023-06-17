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17 июня, 13:13

Эксперт объяснил, как запрет на ввоз смартфонов Samsung и LG скажется на рынке

РАТЭК: Запрет на параллельный импорт Samsung и LG негативно отразится на рынке

Запрет на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG отрицательно отразится на рынке потребительской электроники. Об этом заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

"Подобный запрет негативно отразится на рынке потребительской электроники. Разнообразие игроков и товаров — это залог стабильности рынка. Плохо, когда всё китайское", — отметил он в беседе с ТАСС.

Гуськов добавил, что это будет выгодно организациям из государств Евразийского экономического союза. Как напомнил представитель РАТЭК, РФ живёт в едином экономическом и таможенном пространстве с ними, подобные товары будут попадать на отечественный рынок из сопредельных стран, но "более дорого". При этом российские компании будут поставлены в неконкурентные условия, считает Гуськов.

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Лайф напоминает, что Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают возможность установления запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG. При этом в отношении iPhone такие меры пока не рассматриваются.

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ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Никита Осипов
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