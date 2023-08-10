Фильм "Барби" запретили в одной из мусульманских стран

В Кувейте ввели запрет на показ американских фильмов "Барби" и "Поговори со мной". Местные власти мотивировали это тем, что данные комедия и ужасы противоречат традиционным ценностям и не соответствуют нормам морали. Об этом сообщает агентство CUNA.

Заместитель министра информации и культуры Кувейта Лафи ас-Субеи заявил, что комитет по надзору за фильмами предотвращает факты оскорбления норм морали. По его словам, в стране будет запрещена любая кинокартина, если в ней будут показаны сцены, которые поощряют непристойное поведение. Ас-Субеи добавил, что до полного запрета показа упомянутых фильмов власти попросили создателей удалить из них некоторые сцены.