Регион

Уведомления отключены

10 августа, 08:12

Фильм "Барби" запретили в одной из мусульманских стран

В Кувейте запретили фильм "Барби" за несоответствие нормам морали

В Кувейте ввели запрет на показ американских фильмов "Барби" и "Поговори со мной". Местные власти мотивировали это тем, что данные комедия и ужасы противоречат традиционным ценностям и не соответствуют нормам морали. Об этом сообщает агентство CUNA.

Заместитель министра информации и культуры Кувейта Лафи ас-Субеи заявил, что комитет по надзору за фильмами предотвращает факты оскорбления норм морали. По его словам, в стране будет запрещена любая кинокартина, если в ней будут показаны сцены, которые поощряют непристойное поведение. Ас-Субеи добавил, что до полного запрета показа упомянутых фильмов власти попросили создателей удалить из них некоторые сцены.

Минкульт России не получал заявки на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"

Минкульт России не получал заявки на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"

Ранее Лайф писал о том, что во всём мире становится всё более популярным фильм "Барби". Его премьера состоялась 21 июля. За первые три недели после выхода сборы комедии превысили один млрд долларов.

Обложка ©

"Барби", режиссёр-сценарист Грета Гервиг / Kinopoisk.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • кувейт
  • барби
  • Мировая политика
  • Кино и сериалы
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров