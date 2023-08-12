Розовая балерина: Волочкова решила хайпануть и села на шпагат в образе куклы Барби
Анастасия Волочкова устроила фотосессию в образе куклы Барби
Российская балерина Анастасия Волочкова устроила фотосессию в образе куклы Барби. Фотографии она опубликовала в телеграм-канале.
В фотосессии на Волочковой розовая балетная пачка с принтом, на голове — бант, в руках — зонт, а на ногах — бежевые пуанты. Танцовщица дополнила образ стразами на лбу и украшениями. На одной из фотографий она даже села на шпагат на капоте автомобиля.
По словам Волочковой, в создании образа ей помогла Татьяна Тузова — популярный коллекционер Барби и создательница бренда одежды "Кукла Таня". Яркий образ балерины пришёлся по вкусу не всем. Многие оставили в комментариях нелестные оценки и назвали её наряд странным.
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Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art