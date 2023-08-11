"Русская Барби" раскрыла секреты худобы и шокировала врачей

Россиянка Юлия Кригер, которую в народе прозвали "русской Барби", весит 40 килограммов при росте 165 сантиметров. Её параметры действительно близки к кукольным пропорциям: 85/53/85. Вот уже 13 лет девушка не ест мясо и полгода сидит на жёсткой веганской диете.

"Сейчас мой вес около 40 килограммов, он почти не меняется. Я не составляю себе какое-то меню на день, так как с детства нормально ем вообще один раз в день, мне всегда этого было достаточно. В течение дня могу что-то перекусить, если захочется", — отметила она в беседе с kp.ru.

Кригер добавила, что утром никогда не ест, а встаёт не раньше полудня и пьёт только зелёный чай. Завтракает Юлия ближе к 14–15 часам в кафе или дома, а дома может приготовить овощное ризотто, веганскую пасту или что-нибудь ещё без намёка на животные продукты. Также она предпочитает пищу без сахара, лимонной кислоты и дрожжей. Под запретом хлеб, арбузы, дыни и большинство соков.

"Я ем не все овощи — только помидоры, очень редко — огурцы, баклажаны, морковку, кукурузу, стручковую фасоль, брокколи, авокадо. Фрукты ем ещё реже, для меня это отчасти пищевой мусор. Грибы я не ем: считаю, что они вредны. Иногда пью кофе на кокосовом молоке, апельсиновый фреш. Десертам есть место, конечно, но без молочных жиров и сахара: веганский шоколад, веганское шоколадное печенье, конфеты", — добавила Кригер.

При этом она не призывает делать всех так же. Вот и врачи бьют тревогу: диетолог, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новосёлов, посмотрев на фото Кригер, заявил, что у неё нет анорексии, но есть дистрофия.

"Есть признаки дистрофии или кахексии — худосочности. Но нельзя утверждать об опасности, просто сравнивая рост и вес: нужно смотреть процент жира в организме. При дефиците жировой ткани начинается нарушение функций почек, вплоть до опущения почек. Страдает и нервная система, так как жир участвует в формировании оболочки нервных волокон. Отсюда могут появиться усталость, сонливость, вялость, дальше — вплоть до дисфункции органов", — отметил врач.

Он предупредил, что вегетарианство вредно. Согласно принципам питания Российской академии медицинских наук, зерновые продукты должны составлять 40–45% рациона, овощи и фрукты — 30–35%, мясо, рыба и молочные продукты — 20–25%, а сахар — не более 5%.

Принимать пищу, по словам эксперта, надо минимум три раза в сутки, иначе повышается риск панкреатита и холецистита. Полный отказ от животного жира грозит тяжёлыми эндокринными заболеваниями, предупредил Новосёлов. Отказаться от мяса можно, но тогда надо налегать на рыбу, а её следует компенсировать молочными продуктами — подойдут сыр и творог.

В то же время "русская Барби" уверяет, что у неё всё в порядке. Девушка рассказала, что полгода назад проверялась у врачей, и результаты анализов она назвала прекрасными.