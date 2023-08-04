"Розовое сумасшествие": Стилист рассказала, как не переборщить, делая из себя Барби
Стилист Чеснокова: Образ в духе Барби поможет создать яркая спортивная одежда
Тем, кто хочет создать образ куклы Барби, переживающей сейчас новую волну популярности, в первую очередь нужно экспериментировать. На какие вещи следует обратить внимание, рассказала стилист Надежда Чеснокова.
"Из всего розового сумасшествия без опасений можно внедрить в образы яркую одежду для спорта и отдыха, наивные пластиковые украшения, похожие на детские, пластиковые заколки. Если заколки не нравятся, можно завязывать волосы шёлковым бантом, надевать повязки или козырьки", — пояснила она в беседе с РИА "ФедералПресс".
Но все эти вещи в концепте тотал-Барби носить не стоит. Специалист советует взять лишь определённый элемент и добавить его гардероб. Так, стоит обратить внимание на ожерелье или браслет из ярких бисерин, которые можно надеть на голову как ободок. Оставить розовый можно, однако важно убрать наивность — это поможет остаться в тренде, однако не перейдёт границы дозволенного.
Напомним, что многие женщины разных поколений захотели попробовать себя в образе Барби после выхода одноимённого фильма, но на деле такое копирование очень опасно для психики. Чем оно может угрожать, рассказала психотерапевт Александра Илларионова.
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