"Барби" получит продолжение из-за рекордных сборов
The Sun: Продюсеры фильма "Барби" приступили к подготовке продолжения
Продюсеры фильма "Барби" уже приступили к подготовке второй части кинокартины на фоне рекордных сборов. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии.
По словам собеседника издания, эта идея пока находится на ранней стадии, однако боссы хотят привлечь ту же команду для сиквела, которая снимала первую часть.
Напомним, премьера комедии "Барби" состоялась 21 июля. За первые три недели после выхода на экраны сборы фильма превысили один миллиард долларов. В Министерстве культуры РФ уточнили, что им не поступали заявки на получение прокатных удостоверений для фильма.