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14 августа, 01:38

"Барби" получит продолжение из-за рекордных сборов

The Sun: Продюсеры фильма "Барби" приступили к подготовке продолжения

Продюсеры фильма "Барби" уже приступили к подготовке второй части кинокартины на фоне рекордных сборов. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии.

По словам собеседника издания, эта идея пока находится на ранней стадии, однако боссы хотят привлечь ту же команду для сиквела, которая снимала первую часть.

"Барби" начали показывать в России, однако есть два больших но

"Барби" начали показывать в России, однако есть два больших но

Напомним, премьера комедии "Барби" состоялась 21 июля. За первые три недели после выхода на экраны сборы фильма превысили один миллиард долларов. В Министерстве культуры РФ уточнили, что им не поступали заявки на получение прокатных удостоверений для фильма.

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова
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