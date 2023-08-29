"Барби" обошла "Гарри Поттера" в списке самых кассовых фильмов Warner Bros
Variety: Фильм "Барби" стал самым кассовым релизом в истории Warner Bros
Кадр из фильма "Барби". Обложка © "Барби", режиссёр Грета Гервиг, сценаристы Грета Гервиг, Ноа Баумбак / kinopoisk.ru
Фильм "Барби" режиссёра Греты Гервиг стал самым кассовым мировым релизом в истории киноконцерна Warner Bros. Об этом пишет Variety.
Так, за минувшие выходные приключенческая фэнтези-комедия заработала 18,2 миллиона долларов на 12 852 экранах в 75 странах. Таким образом, проект превзошёл по сборам другой релиз студии — фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2", который занимал первую строчку, собрав 1,34 миллиарда долларов в мировом прокате.
В издании предположили, что "Барби" может обогнать мультфильм Аарона Хорвата и Михаэля Еленика "Братья Супер Марио в кино" и стать лучшим фильмом в мировом прокате.
Ранее Лайф писал, что нашумевшую комедию "Барби", бьющую рекорды по сборам во всём мире, можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 9 сентября. Схема показа уже знакома многим российским любителям кино: фильм будут крутить по предсеансному обслуживанию — перед основной лентой, на которую зрители и купят билеты.