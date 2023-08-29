"Барби" обошла "Гарри Поттера" в списке самых кассовых фильмов Warner Bros

Фильм "Барби" режиссёра Греты Гервиг стал самым кассовым мировым релизом в истории киноконцерна Warner Bros. Об этом пишет Variety.

Так, за минувшие выходные приключенческая фэнтези-комедия заработала 18,2 миллиона долларов на 12 852 экранах в 75 странах. Таким образом, проект превзошёл по сборам другой релиз студии — фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2", который занимал первую строчку, собрав 1,34 миллиарда долларов в мировом прокате.

В издании предположили, что "Барби" может обогнать мультфильм Аарона Хорвата и Михаэля Еленика "Братья Супер Марио в кино" и стать лучшим фильмом в мировом прокате.