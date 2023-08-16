Актриса Марго Робби получит 50 млн долларов за главную роль в фильме "Барби"
Австралийская актриса Марго Робби, исполнившая главную роль в картине режиссёра Греты Гервиг "Барби", получит примерно 50 млн долларов благодаря рекордным кассовым сборам. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на три собственных источника.
Общая сумма её гонорара состоит из двух частей: сами съёмки в картине и процент с кассовых сборов, уже превысивших миллиард долларов. Кроме того, Робби участвовала в продюсировании фильма через собственную компанию LuckyChap Entertainment.
Напомним, премьера комедии "Барби" состоялась 21 июля. За первые три недели после выхода на экраны сборы фильма превысили один миллиард долларов. В Министерстве культуры РФ отметили, что им не поступали заявки на получение прокатных удостоверений для фильма.