Актриса Марго Робби получит 50 млн долларов за главную роль в фильме "Барби"

Австралийская актриса Марго Робби, исполнившая главную роль в картине режиссёра Греты Гервиг "Барби", получит примерно 50 млн долларов благодаря рекордным кассовым сборам. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на три собственных источника.

Общая сумма её гонорара состоит из двух частей: сами съёмки в картине и процент с кассовых сборов, уже превысивших миллиард долларов. Кроме того, Робби участвовала в продюсировании фильма через собственную компанию LuckyChap Entertainment.