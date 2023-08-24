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24 августа, 14:42

Для желающих посмотреть "Оппенгеймера" в России появились плохие новости

Mash: "Оппенгеймера" не покажут в кинотеатрах даже в предсеансном показе

<p>Кадр из фильма "Оппенгеймер", режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Кристофер Нолан, Кай Бёрд. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3999184/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Кадр из фильма "Оппенгеймер", режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Кристофер Нолан, Кай Бёрд. Обложка © Kinopoisk.ru

Нашумевший фильм Кристофера Нолана про создание первой атомной бомбы "Оппенгеймер" не покажут в российских кинотеатрах. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, картину дистрибьютора Universal Pictures не смогут завезти в РФ и продемонстрировать зрителям даже по схеме предсеансного показа. Прокату фильма помешали санкции и запрет от вышестоящих инстанций.

Минкульт России не получал заявки на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"

Минкульт России не получал заявки на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"

Ранее Лайф писал, что почти половина россиян хотят посмотреть "Оппенгеймера" и "Барби". В Госдуме предложили показывать фильмы без ведома владельцев. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал принудительно лицензировать кино из недружественных стран. С "Барби" ситуация другая — приключенческую комедию можно будет увидеть в российских кинотеатрах с 9 сентября.

Никита Осипов
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