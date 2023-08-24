Для желающих посмотреть "Оппенгеймера" в России появились плохие новости

Нашумевший фильм Кристофера Нолана про создание первой атомной бомбы "Оппенгеймер" не покажут в российских кинотеатрах. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, картину дистрибьютора Universal Pictures не смогут завезти в РФ и продемонстрировать зрителям даже по схеме предсеансного показа. Прокату фильма помешали санкции и запрет от вышестоящих инстанций.