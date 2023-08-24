Для желающих посмотреть "Оппенгеймера" в России появились плохие новости
Mash: "Оппенгеймера" не покажут в кинотеатрах даже в предсеансном показе
Кадр из фильма "Оппенгеймер", режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Кристофер Нолан, Кай Бёрд. Обложка © Kinopoisk.ru
Нашумевший фильм Кристофера Нолана про создание первой атомной бомбы "Оппенгеймер" не покажут в российских кинотеатрах. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По его данным, картину дистрибьютора Universal Pictures не смогут завезти в РФ и продемонстрировать зрителям даже по схеме предсеансного показа. Прокату фильма помешали санкции и запрет от вышестоящих инстанций.
Ранее Лайф писал, что почти половина россиян хотят посмотреть "Оппенгеймера" и "Барби". В Госдуме предложили показывать фильмы без ведома владельцев. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал принудительно лицензировать кино из недружественных стран. С "Барби" ситуация другая — приключенческую комедию можно будет увидеть в российских кинотеатрах с 9 сентября.