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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 10:44
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В России предложили показывать фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" без ведома владельцев

Даванков предложил принудительно лицензировать кино из недружественных стран

В России могут принудительно лицензировать кино из недружественных стран. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"Прошу вас <…> поручить Правительству РФ оценить целесообразность разработки постановления Правительства РФ, предусматривающего введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года", — приводит ТАСС текст документа.

Парламентарий отметил, что благодаря нововведению россияне смогли бы посмотреть в кинотеатрах популярные картины, в том числе недавно вышедшие на зарубежный экран комедию "Барби" и триллер "Оппенгеймер". Кроме того, в своём обращении к главе кабмина Даванков попросил проинформировать о причинах приостановления работы по согласованию предложения Минюста разрешить в России прокат иностранного кино из недружественных стран без согласия правообладателей.

Личный тренер Гослинга рассказал, как готовил его и других актёров к ролям Кена в "Барби"
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Напомним, 14 июля состоялась премьера "Оппенгеймера", а после вышел фильм "Барби". В новой ультрарозовой кинокартине главные роли исполнили известные актёры Райан Гослинг и Марго Робби. Кстати, режиссёр картины Грета Гервиг даже заявила, что из-за фильма в мире возник дефицит розовой краски.

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Николь Вербер
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