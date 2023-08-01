В России предложили показывать фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" без ведома владельцев

В России могут принудительно лицензировать кино из недружественных стран. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"Прошу вас <…> поручить Правительству РФ оценить целесообразность разработки постановления Правительства РФ, предусматривающего введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года", — приводит ТАСС текст документа.

Парламентарий отметил, что благодаря нововведению россияне смогли бы посмотреть в кинотеатрах популярные картины, в том числе недавно вышедшие на зарубежный экран комедию "Барби" и триллер "Оппенгеймер". Кроме того, в своём обращении к главе кабмина Даванков попросил проинформировать о причинах приостановления работы по согласованию предложения Минюста разрешить в России прокат иностранного кино из недружественных стран без согласия правообладателей.