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25 июля, 13:24

Личный тренер Гослинга рассказал, как готовил его и других актёров к ролям Кена в "Барби"

Тренер Хиггинс: Актёры "Барби" активно занимались пилатесом ради роли Кена

Актёрам, которые исполнили роли Кена в новой комедии "Барби", пришлось активно заниматься пилатесом. Об этом рассказал Дэвид Хиггинс, личный фитнес-тренер Марго Робби, Райана Гослинга и других голливудских звёзд.

Как пишет "Газета.ru", Кены вместе работали над программами, которые включали силовые упражнения и занятия танцами. Причём последние кружки они посещали по несколько часов в день. Это было необходимо, чтобы подготовиться к определённым эпизодам картины. А ещё актёры придерживались диеты, которая запрещала есть фастфуд и полуфабрикаты. Также они должны были соблюдать интервальное голодание по системе 16:8.

"Атмосфера спортзала эффективно вписалась в фильм. Это было весело, и все актеры были готовы просто посмеяться и почувствовать себя хорошо... Я нахожу, что эстетика приходит естественным образом, когда ты правильно тренируешься и следишь за питанием, но она никогда не должна быть в центре внимания", — добавил Хиггинс.

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Напомним, в новом ультрарозовом фильме "Барби" главные роли исполнили Райан Гослинг и Марго Робби. Режиссёр картины — Грета Гервиг, в копилке которой такие проекты, как "Маленькие женщины" и "Леди Бёрд" с Сиршей Ронан. А над сценарием вместе с ней работал Ноа Баумбах. Недавно Гервиг заявила, что из-за фильма в мире возник дефицит розовой краски.

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Кадр © "Барби". Режиссёр — Грета Гервиг, сценарист — Грета Гервиг, Ноа Баумбак / Kinopoisk.ru

Светлана Оперук
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