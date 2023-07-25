Личный тренер Гослинга рассказал, как готовил его и других актёров к ролям Кена в "Барби"

Актёрам, которые исполнили роли Кена в новой комедии "Барби", пришлось активно заниматься пилатесом. Об этом рассказал Дэвид Хиггинс, личный фитнес-тренер Марго Робби, Райана Гослинга и других голливудских звёзд.

Как пишет "Газета.ru", Кены вместе работали над программами, которые включали силовые упражнения и занятия танцами. Причём последние кружки они посещали по несколько часов в день. Это было необходимо, чтобы подготовиться к определённым эпизодам картины. А ещё актёры придерживались диеты, которая запрещала есть фастфуд и полуфабрикаты. Также они должны были соблюдать интервальное голодание по системе 16:8.

"Атмосфера спортзала эффективно вписалась в фильм. Это было весело, и все актеры были готовы просто посмеяться и почувствовать себя хорошо... Я нахожу, что эстетика приходит естественным образом, когда ты правильно тренируешься и следишь за питанием, но она никогда не должна быть в центре внимания", — добавил Хиггинс.