Русский Кен из "Дома-2" пожаловался на "постаревшего" Гослинга в комедии о Барби

Экс-участник "Дома-2" и признанный в России Кен Егор Холявин заявил, что обязательно посмотрит новую комедию "Барби", но в роли Кена хотел бы видеть симпатичного молодого актёра, а не "постаревшего" Райана Гослинга.

"Там будут очень впечатляющие декорации. Всё в розовом цвете, всё в цвете нашей дорогой Барби. У меня спорное мнение относительно актёрского состава. Роль Кена досталась актёру Райану Гослингу неправильно — староват он для неё, хотелось бы видеть молодого красивого парня, более смазливого", — сказал он "Газете.ru".

Впрочем, об этом нужно судить после премьеры, добавил Холявин, хотя "Кен — это внешне и внутренне идеальный мужчина". Русский Кен добавил, что он был бы счастлив сыграть партнёра Барби в фильме.

"К этому образу я стремился и стремлюсь до сих пор. Для меня это не просто игра в куклы. Для меня это жизнь человека, который, чтобы быть счастливым, выглядеть так, как он хочет, жить так, как мечтает, идёт на риски, идёт на подвиги, идёт напролом. Я этим человеком являюсь и показываю тысячам людей, что всё возможно. Главное — желание. Всё можно изменить в своей жизни", — подытожил шоумен.