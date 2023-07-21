Русский Кен из "Дома-2" пожаловался на "постаревшего" Гослинга в комедии о Барби
Русский Кен Егор Холявин — о премьере "Барби": Гослинг староват для роли Кена
Райан Гослинг, Егор Холявин. Коллаж © VK, "Барби", режиссёр-сценарист Грета Гервиг / Kinopoisk.ru
Экс-участник "Дома-2" и признанный в России Кен Егор Холявин заявил, что обязательно посмотрит новую комедию "Барби", но в роли Кена хотел бы видеть симпатичного молодого актёра, а не "постаревшего" Райана Гослинга.
"Там будут очень впечатляющие декорации. Всё в розовом цвете, всё в цвете нашей дорогой Барби. У меня спорное мнение относительно актёрского состава. Роль Кена досталась актёру Райану Гослингу неправильно — староват он для неё, хотелось бы видеть молодого красивого парня, более смазливого", — сказал он "Газете.ru".
Впрочем, об этом нужно судить после премьеры, добавил Холявин, хотя "Кен — это внешне и внутренне идеальный мужчина". Русский Кен добавил, что он был бы счастлив сыграть партнёра Барби в фильме.
"К этому образу я стремился и стремлюсь до сих пор. Для меня это не просто игра в куклы. Для меня это жизнь человека, который, чтобы быть счастливым, выглядеть так, как он хочет, жить так, как мечтает, идёт на риски, идёт на подвиги, идёт напролом. Я этим человеком являюсь и показываю тысячам людей, что всё возможно. Главное — желание. Всё можно изменить в своей жизни", — подытожил шоумен.
Премьера "Барби" в мире назначена на 21 июля 2023 года. В главных ролях — Райан Гослинг и Марго Робби. Режиссёр картины — Грета Гервиг, в копилке которой такие проекты, как "Маленькие женщины" и "Леди Бёрд" с Сиршей Ронан. А над сценарием вместе с ней работал Ноа Баумбах, написавший такие крутые сюжеты, как "История о супружестве" и "Милая Фрэнсис".