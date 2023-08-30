5 вопросов, которые обязательно нужно задать на первом свидании, чтобы не тратить время на неудачника

Каждый, кто когда-либо был на свидании, знает, как важно произвести хорошее первое впечатление. Но что если при знакомстве оно оказалось ошибочным? Что если этот человек, с которым вы провели приятный вечер, на самом деле не подходит вам? Чтобы избежать этого, подготовили для вас пять важных вопросов, которые помогут определить, стоит ли продолжать знакомство.

1. Какие у тебя отношения с родителями?

Как не тратить время на неудачников: 5 важных вопросов на первом свидании. Фото © Freepik

Этот вопрос показывает, насколько ответственен и независим ваш предполагаемый партнёр. Если собеседник винит родителей за все проблемы, возникающие в жизни, это признак, что человек не готов взять на себя ответственность за собственные поступки и решения. Однако, если он относится к родителям с уважением и пониманием, это говорит о его зрелости и готовности к серьёзным отношениям.

2. Тебе нравится твоя работа?

Вопрос помогает определить, насколько человек, с которым вы собираетесь строить отношения, удовлетворён своей жизнью. Это также проверка: готов ли он поменять её к лучшему. Если человек не любит свою работу, но не предпринимает никаких усилий, чтобы хоть что-то изменить, это говорит о неготовности собеседника к переменам и серьёзным отношениям. К тому же, если ваша предполагаемая вторая половинка занимается работой, которая ей не нравится, это может отразиться на настроении и даже здоровье человека. Важно, чтобы ваш партнёр был счастлив и удовлетворён своей жизнью. Тогда вы оба сможете рассчитывать на счастливое будущее вместе.

3. У тебя есть хобби?

Если есть хоть какие-то, уже хорошо. Если нет, то нужно думать, готовы ли вы жить с человеком, который существует в режиме дом – работа? Личность без интересов — это страшно. Партнёр, у которого есть хобби, может быть более интересным и разносторонним в общении, а также более готовым к экспериментам и новым открытиям.

4. Какие у тебя таланты?

Опять-таки ждём, что он ответит хоть что-то стоящее. Хорошо танцует или делает отличный омлет, неплохо. Если говорит о своих профессиональных достижениях, отлично. Значит, скорее всего, проблем с самооценкой нет. А это значительно повышает шансы, что человек адекватный. Вопрос помогает определить, насколько ваш будущий партнёр уверен в себе и готов раскрыть свой потенциал.

5. Почему ты расстался со своей предыдущей девушкой?

5 ключевых вопросов на первом свидании, чтобы не потерять время. Фото © Freepik / senivpetro

Вопрос помогает определить, как мужчина, на которого вы положили глаз, относится к прошлым отношениям и готов ли он двигаться дальше. Если рассказывает о прошлой связи с уважением к бывшей половинке, это признак, что он готов к новым отношениям. Однако, если мужчина начинает жаловаться на своих бывших или наоборот, восхвалять их, это может быть признаком нездоровых отношений и проблем в будущем.