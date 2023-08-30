5 вопросов, которые обязательно нужно задать на первом свидании, чтобы не тратить время на неудачника
Вы когда-нибудь задумывались, что нужно спрашивать при первой встрече, чтобы понять, стоит ли продолжать знакомство. Не хотите тратить время на неудачника? Мы подготовили для вас пять ключевых вопросов, которые помогут сэкономить время.
Каждый, кто когда-либо был на свидании, знает, как важно произвести хорошее первое впечатление. Но что если при знакомстве оно оказалось ошибочным? Что если этот человек, с которым вы провели приятный вечер, на самом деле не подходит вам? Чтобы избежать этого, подготовили для вас пять важных вопросов, которые помогут определить, стоит ли продолжать знакомство.
1. Какие у тебя отношения с родителями?
Как не тратить время на неудачников: 5 важных вопросов на первом свидании. Фото © Freepik
Этот вопрос показывает, насколько ответственен и независим ваш предполагаемый партнёр. Если собеседник винит родителей за все проблемы, возникающие в жизни, это признак, что человек не готов взять на себя ответственность за собственные поступки и решения. Однако, если он относится к родителям с уважением и пониманием, это говорит о его зрелости и готовности к серьёзным отношениям.
2. Тебе нравится твоя работа?
Вопрос помогает определить, насколько человек, с которым вы собираетесь строить отношения, удовлетворён своей жизнью. Это также проверка: готов ли он поменять её к лучшему. Если человек не любит свою работу, но не предпринимает никаких усилий, чтобы хоть что-то изменить, это говорит о неготовности собеседника к переменам и серьёзным отношениям. К тому же, если ваша предполагаемая вторая половинка занимается работой, которая ей не нравится, это может отразиться на настроении и даже здоровье человека. Важно, чтобы ваш партнёр был счастлив и удовлетворён своей жизнью. Тогда вы оба сможете рассчитывать на счастливое будущее вместе.
3. У тебя есть хобби?
Если есть хоть какие-то, уже хорошо. Если нет, то нужно думать, готовы ли вы жить с человеком, который существует в режиме дом – работа? Личность без интересов — это страшно. Партнёр, у которого есть хобби, может быть более интересным и разносторонним в общении, а также более готовым к экспериментам и новым открытиям.
4. Какие у тебя таланты?
Опять-таки ждём, что он ответит хоть что-то стоящее. Хорошо танцует или делает отличный омлет, неплохо. Если говорит о своих профессиональных достижениях, отлично. Значит, скорее всего, проблем с самооценкой нет. А это значительно повышает шансы, что человек адекватный. Вопрос помогает определить, насколько ваш будущий партнёр уверен в себе и готов раскрыть свой потенциал.
5. Почему ты расстался со своей предыдущей девушкой?
5 ключевых вопросов на первом свидании, чтобы не потерять время. Фото © Freepik / senivpetro
Вопрос помогает определить, как мужчина, на которого вы положили глаз, относится к прошлым отношениям и готов ли он двигаться дальше. Если рассказывает о прошлой связи с уважением к бывшей половинке, это признак, что он готов к новым отношениям. Однако, если мужчина начинает жаловаться на своих бывших или наоборот, восхвалять их, это может быть признаком нездоровых отношений и проблем в будущем.
Не забудьте, что первое свидание — это только начало знакомства. Не надо слишком сильно усердствовать, просто наслаждайтесь общением и попытайтесь узнать друг друга получше. Хорошее знакомство приводит к долгой и счастливой жизни вместе. Удачи в поисках настоящей любви!
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