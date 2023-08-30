Эти 5 на вид съедобных грибов с лёгкостью убьют неопытных грибников

Сезон "тихой охоты" открыт! Если вы начинающий грибник, то ещё до похода в лес необходимо как следует подготовиться. Чтобы в корзинку попали только съедобные грибы, нужно знать в лицо ядовитых преступников, которые хотят закосить под вкусное дополнение к вашей картошечке.

1. Ложная лисичка

Настоящая лисичка отличается от ложной ровным жёлтым цветом, а её ножки довольно толстые и полые. Фото © Wikipedia / James Lindsey

​​Многие грибы имеют схожие признаки. При этом одни из них можно употреблять в пищу без вреда для здоровья, а другие — смертельно опасны. Любителям "тихой охоты" следует быть очень внимательными при сборе грибов. Если возникают сомнения, лучше не класть лакомство в корзину. У съедобных лисичек есть ядовитые двойники. Настоящая отличается от ложной ровным жёлтым цветом, а её ножки довольно толстые и полые. Поры гриба всегда обладают жёлтым цветом. У ложных лисичек ножки тонкие, а споры белые. Также отличить эти два гриба можно по запаху: настоящие лисички имеют фруктовый или древесный запах. В случае сомнений любитель "тихой охоты" может надавить на гриб. Если у него в руках оказалась настоящая лисичка, то мякоть слегка покраснеет, ядовитый гриб цвета при такой манипуляции не изменит. Кроме того, эти съедобные грибы крайне редко бывают червивыми.

2. Жёлчный и сатанинский грибы





Эти грибы нельзя употреблять в пищу, они являются ядовитыми. Внешне схожи со съедобным боровиком. Но при внимательном осмотре можно выявить отличительные особенности. У жёлчного гриба на ножке вы увидите тёмную сетку, а у сатанинского — красную. Понаблюдайте, меняет ли цвет срез грибной ножки. Если он имеет розовый оттенок, то этот гриб является несъедобным. Настоящий боровик при разрезании ножки цвет не меняет.

3. Бледная поганка

Спутать бледную поганку с сыроежкой или шампиньоном довольно легко: у грибов похожи строение и цвет. Поганку выдают характерное кольцо на ножке и "чашечка" в её основании. На фото изменение формы шляпки на разных стадиях роста. Фото © Wikipedia / Ak ccm

Бледная поганка — на вид невзрачный, но смертельно опасный гриб рода Amanita (мухоморы). Спутать поганку с сыроежкой или шампиньоном довольно легко: у грибов похожи строение и цвет. При любых сомнениях смотрите на ножку — поганку выдают характерное кольцо, а точнее, "юбочка", и "чашечка" в её основании. Пластинки шляпки имеют белый цвет, а у шампиньонов — тёмные. Сыроежка не имеет на ножке клубневидного утолщения и вольвы — плёнчатой обёртки снизу. Съедобный имеет ровную и прямую ножку. Ядовитые токсины, содержащиеся в поганках, устойчивы к высоким температурам, поэтому приготовление не избавит грибы от смертельных свойств. Отравившись, человек спустя пару часов чувствует сильную жажду и нестерпимые боли в животе. Подобное состояние приводит к летальному исходу более чем в 50% случаев.

4. Паутинник красивейший

Паутинники красивейшие — грибы-убийцы, похожие на съедобные, но на самом деле в своём составе имеют ядовитый микотоксин — орелланин. Фото © Wikipedia / Eric Steinert

Лиричное название ядовитого гриба не отменяет его смертельные качества — орелланин в составе мякоти поражает органы дыхания и почки, нарушает работу опорно-двигательного аппарата. Отравление зачастую растягивается на две недели, начинаясь с незначительных симптомов — озноба и жажды, как при гриппе, к которым в дальнейшем присоединяются боли в конечностях. Во многих случаях диагностируют острую почечную недостаточность, и пострадавших от его действия пациентов редко удаётся спасти. Некоторые из ядовитых паутинников красивейших могут посоревноваться в коварности с мухоморами и поганками. Эти грибы-убийцы похожи на съедобные, но на самом деле в своём составе содержат ядовитый микотоксин — орелланин.

5. Ложные маслята

Шляпка лжемаслёнка отдаёт фиолетовым оттенком, а его запах не грибной или даже отталкивающий. Фото © wikigrib.ru