Эти 5 на вид съедобных грибов с лёгкостью убьют неопытных грибников
Собираясь пойти в лес, запомните, как выглядят самые ядовитые грибы России, — мы для вас составили их фотороботы.
Сезон "тихой охоты" открыт! Если вы начинающий грибник, то ещё до похода в лес необходимо как следует подготовиться. Чтобы в корзинку попали только съедобные грибы, нужно знать в лицо ядовитых преступников, которые хотят закосить под вкусное дополнение к вашей картошечке.
1. Ложная лисичка
Настоящая лисичка отличается от ложной ровным жёлтым цветом, а её ножки довольно толстые и полые. Фото © Wikipedia / James Lindsey
Многие грибы имеют схожие признаки. При этом одни из них можно употреблять в пищу без вреда для здоровья, а другие — смертельно опасны. Любителям "тихой охоты" следует быть очень внимательными при сборе грибов. Если возникают сомнения, лучше не класть лакомство в корзину. У съедобных лисичек есть ядовитые двойники. Настоящая отличается от ложной ровным жёлтым цветом, а её ножки довольно толстые и полые. Поры гриба всегда обладают жёлтым цветом. У ложных лисичек ножки тонкие, а споры белые. Также отличить эти два гриба можно по запаху: настоящие лисички имеют фруктовый или древесный запах. В случае сомнений любитель "тихой охоты" может надавить на гриб. Если у него в руках оказалась настоящая лисичка, то мякоть слегка покраснеет, ядовитый гриб цвета при такой манипуляции не изменит. Кроме того, эти съедобные грибы крайне редко бывают червивыми.
2. Жёлчный и сатанинский грибы
Эти грибы нельзя употреблять в пищу, они являются ядовитыми. Внешне схожи со съедобным боровиком. Но при внимательном осмотре можно выявить отличительные особенности. У жёлчного гриба на ножке вы увидите тёмную сетку, а у сатанинского — красную. Понаблюдайте, меняет ли цвет срез грибной ножки. Если он имеет розовый оттенок, то этот гриб является несъедобным. Настоящий боровик при разрезании ножки цвет не меняет.
3. Бледная поганка
Спутать бледную поганку с сыроежкой или шампиньоном довольно легко: у грибов похожи строение и цвет. Поганку выдают характерное кольцо на ножке и "чашечка" в её основании. На фото изменение формы шляпки на разных стадиях роста. Фото © Wikipedia / Ak ccm
Бледная поганка — на вид невзрачный, но смертельно опасный гриб рода Amanita (мухоморы). Спутать поганку с сыроежкой или шампиньоном довольно легко: у грибов похожи строение и цвет. При любых сомнениях смотрите на ножку — поганку выдают характерное кольцо, а точнее, "юбочка", и "чашечка" в её основании. Пластинки шляпки имеют белый цвет, а у шампиньонов — тёмные. Сыроежка не имеет на ножке клубневидного утолщения и вольвы — плёнчатой обёртки снизу. Съедобный имеет ровную и прямую ножку. Ядовитые токсины, содержащиеся в поганках, устойчивы к высоким температурам, поэтому приготовление не избавит грибы от смертельных свойств. Отравившись, человек спустя пару часов чувствует сильную жажду и нестерпимые боли в животе. Подобное состояние приводит к летальному исходу более чем в 50% случаев.
4. Паутинник красивейший
Паутинники красивейшие — грибы-убийцы, похожие на съедобные, но на самом деле в своём составе имеют ядовитый микотоксин — орелланин. Фото © Wikipedia / Eric Steinert
Лиричное название ядовитого гриба не отменяет его смертельные качества — орелланин в составе мякоти поражает органы дыхания и почки, нарушает работу опорно-двигательного аппарата. Отравление зачастую растягивается на две недели, начинаясь с незначительных симптомов — озноба и жажды, как при гриппе, к которым в дальнейшем присоединяются боли в конечностях. Во многих случаях диагностируют острую почечную недостаточность, и пострадавших от его действия пациентов редко удаётся спасти. Некоторые из ядовитых паутинников красивейших могут посоревноваться в коварности с мухоморами и поганками. Эти грибы-убийцы похожи на съедобные, но на самом деле в своём составе содержат ядовитый микотоксин — орелланин.
5. Ложные маслята
Шляпка лжемаслёнка отдаёт фиолетовым оттенком, а его запах не грибной или даже отталкивающий. Фото © wikigrib.ru
Несмотря на то что несъедобный маслёнок имеет некоторые отличия, большое разнообразие подвидов этих грибов может запутать даже опытного грибника. И то, что у съедобного маслёнка нет колечка на ножке, может стать неверным отличием, если вы обнаружите его у лжегриба. Есть и другие отличия, по которым можно вычислить ядовитого "преступника". Съедобные грибы выбирают более солнечные участки леса, хорошо освещённые опушки, открытые полянки, встречаются вдоль тропок. Как бы несъедобные грибы ни пытались замаскироваться под настоящие, внешний их вид всё же неаппетитный, а шляпка, которая привлекает внимание в первую очередь, отдаёт фиолетовым оттенком. Запах — ещё одно отличие лжемаслят. Он совершенно не грибной и даже неприятный. Если на ножке присутствует кольцо светло-сиреневого цвета и его легко отломать — гриб есть нельзя.
Shutterstock