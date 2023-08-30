Остеопат рассказал родителям, что точно не нужно покупать школьникам перед 1 сентября

Врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов рассказал родителям, что точно не нужно покупать детям перед началом нового учебного года. Так, школьникам не следует покупать обувь на плоской подошве.

"Обувь на плоской подошве — средство для перегрузки стоп. А детские ножки растут и развиваются, требуя правильной амортизации", — написал врач в телеграм-канале.

По его словам, должен быть небольшой каблучок или платформа с перепадом высоты — разница в высоте между пяткой и носком. Для ребёнка эта разница может составлять 1–1,5 сантиметра, добавил Животов. Кроме того, не нужно покупать коленный стул. Как указал специалист, на нём очень тяжело сидеть. Это неудобная мебель, которая будет лишь отвлекать от занятий и будет вызывать неприятные ощущения в ногах сидящего, заметил остеопат.

Также не стоит покупать детям сумку или рюкзак на одно плечо, поскольку этот вариант несёт определённые риски для спины. Как утверждает Животов, неравномерное распределение веса может усугубить проблемы с осанкой, мешать мышцам восстанавливаться.