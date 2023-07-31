Остеопат дал советы, как правильно выбирать детскую обувь

Обувь ребёнку в возрасте до года покупать не нужно, так как она будет мешать малышу встать на ноги. Об этом заявил врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

"Бытует мнение, что ребёнку легче начинать вставать на ножки, обутые в сандалии с твёрдой подошвой. Но нет. Как показывает практика, обувь, наоборот, мешает малышу занять вертикальное положение. Ведь ребёнок начинает вставать не тогда, когда его ноги облачены в обувь, а только тогда, когда его опорно-двигательный аппарат к этому готов. Зимой можно купить утеплённые пинетки на овчине, специально созданные для детей, которые пока не ходят", — написал он в телеграм-канале.

Врач подчеркнул, что главная основная задача обуви — защита стопы от переохлаждения и грязи, поэтому носить её в помещении не стоит. Если вы переживаете, что ребёнок поскользнётся, то можно приобрести специальные носки с резиновыми капельками на подошве. По словам медика, первая обувь должна быть максимально лёгкой, мягкой и удобной. Лучший вариант — что-то вроде чешек.

"Есть фирмы, которые шьют такую обувь на заказ из натуральной тонкой кожи. Помните — чем толще подошва, тем сильнее нагрузка на стопы. Если ребёнок носит босоножки, то они должны хорошо держаться на ноге за счёт резинки или ремешка", — посоветовал Животов.

При этом часть, которая фиксирует пятку, должна быть жёсткой, чтобы она не гуляла в разные стороны при ходьбе. Если на улице зима, а ребёнок только-только начал ходить, то сапоги должны быть комфортными и тёплыми. Сильно фиксировать голеностоп не надо.

Врач посоветовал в мороз носить валенки, а в дождь подойдут калоши. Животов также подчеркнул, что никакая обувь не защитит от плоскостопия. Дело в том, что причина неправильного положения стоп кроется не в обуви, а в родовой травме.

"Неправильная постановка стоп — это признак сильного дисбаланса тела. Вследствие родовой травмы разворачивается затылочная кость, за ней следом смещается первый шейный позвонок, далее — весь позвоночник, крестец, бедренные кости и голени. Стопа является финальным участком этой цепочки. Поэтому пытаться корректировать стопы ношением жёсткой ортопедической обуви и стелек и при этом не принимать во внимание механические нарушения в основании черепа и области таза — бессмысленно", — заметил остеопат.

По его словам, та нагрузка, которую взяли на себя стопы, распределяется на расположенные выше отделы осевого скелета, и если пытаться исправлять стопы, то она уйдёт обратно, что хуже для тела. Поэтому лучшая профилактика деформации ног — это остеопатическое лечение в раннем возрасте, заключил Животов.