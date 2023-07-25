Врач предложил способ избавиться от гудения в коленях

Избавиться от так называемого гудения в коленях позволит снижение стресса, ведь он является одной из причин подобных проблем. Снять такие неприятные ощущения могут регулярные медитации и йога. Об этом заявил врач Валерий Шестобитов. По его словам, дома можно наносить холодный компресс. Полезной будет и ванна с морской солью и ароматическими маслами.

"Разработайте свою "рутину" массажа ног, которая поможет улучшить кровообращение и снизить гудение. Используйте масло или лосьон для массажа и проводите его каждый день перед сном", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Врач также порекомендовал делать растяжку и поднимать ноги вверх, чтобы снять напряжение и улучшить кровоток в конечностях. Ещё он призвал не сидеть долго в одной позе и регулярно делать перерывы. Кроме того, важно носить удобную обувь, чтобы не было лишнего давления.