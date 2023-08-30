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30 августа, 10:37

Родителям школьников рассказали, как правильно разместить стол ученика

Эксперт Антелава: Стол для школьника надо ставить так, чтобы окно было слева

<p>Вариант правильного расположения стола, когда свет идёт слева. Фото © Shutterstock</p>

Вариант правильного расположения стола, когда свет идёт слева. Фото © Shutterstock

В преддверии начала учебного года родители стараются максимально подготовить ребёнка к школе. Одной из задач должно быть правильное обустройство рабочей зоны дома, где он будет выполнять домашнее задание. Первое, на что надо обратить внимание, — расположение стола. Об этом в беседе с Лайфом рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

"Важно спроектировать рабочее место для ребёнка таким образом, чтобы оно было эргономичным, функциональным и визуально нравилось чаду. Первым делом стоит определить место для стола. Чаще рабочую зону располагают у окна, чтобы дневной свет падал с левой стороны", — отметила она.

Эксперт добавила, что в проектах дизайнеров интерьера часто можно увидеть стол, расположенный вдоль окна, но этот приём не всегда правильный, ведь в случае солнечной погоды свет будет прямо на человека. Тогда придётся закрывать шторы, из-за чего теряется полезная поверхность стены, на которой можно разместить полки или доску для того, чтобы повесить расписание и стикеры с заметками. Специалист по интервью посоветовала заказать встроенные в мебель светильники или купить настольную лампу, ведь в основном школьники делают уроки вечером.

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"Чтобы помимо лампы на столешницу поместились другие аксессуары, канцелярия, книги и тетради и при этом локти ребёнка не свисали, ширина и длина поверхности должна быть достаточной для комфортной работы. При этом, чтобы не захламлять рабочую поверхность и избавиться от лишнего "визуального шума", предусмотрите зоны хранения в тумбах, стеллажах неподалёку. Не стоит их делать глубокими, рассчитывайте размер под конкретное наполнение"

Интерьерный эксперт Вероника Антелава

Подходящими материалами для изготовления рабочего уголка школьника, по её мнению, являются ЛДСП и TSS. Они выигрывают у эмали и плёнки износостойкостью, а также имеют большую палитру расцветок.

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Ольга Годуненко
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