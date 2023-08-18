Родителям объяснили, как получить выходной 1 сентября, чтобы отвести ребёнка в школу

Существует несколько способов сделать 1 сентября выходным и сопроводить ребёнка в школу. Например, можно взять отпуск или потребовать отдых за переработку. Подробнее об этом в беседе с телеканалом RT рассказали эксперты.

Взять ежегодный оплачиваемый отпуск предложил директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин. Даже если изначально отдых был запланирован на другие дни, многодетным родителям могут перенести дату без согласия руководителя. Кроме того, мамам и папам ребёнка-инвалида положены дополнительные четыре дня отдыха в месяц. Причём использовать их можно в любое время. А заместитель генерального директора "Работы.ру" Александр Ветерков рассказал о возможности получить повышенную оплату или дополнительный выходной за сверхурочную работу.

"Но стоит помнить: чтобы получить полноценный день отгула, человек должен отработать сверхурочно не менее восьми часов. Важно, что это действует только в том случае, если работник отказался от повышенной оплаты за эти дни. Выбрать оба варианта нельзя", — предупредил он.

Есть и другой вариант официально сделать 1 сентября выходным — сдать кровь. Донорам полагаются сутки отдыха после дня сдачи. Так можно увеличить отпуск или просто использовать эту возможность в любой момент в течение года.