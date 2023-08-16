Родителям первоклассников дали совет, какой букет купить к 1 сентября

Букеты для первоклассников к 1 сентября должны быть небольшими и лёгкими. Так считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По её словам, это необходимо для удобства — чтобы ребёнку не было тяжело и его не загораживали цветы. Выбирать также следует более устойчивые растения. Обычно это астры и хризантемы.

"Можно проявить фантазию: это могут быть самолётики из разноцветной бумаги, которые включены в состав букета, ягоды (калина, рябина, черноплодка, шиповник)", — сказала Сафронова в беседе с RT.

Она считает, что в таком букете должны быть красный, оранжевый и жёлтый цвета. При этом о цене пока говорить трудно, поскольку стоимость может резко подскочить ближе к 1 сентября, когда вырастет спрос. В прошлом году, по словам Валентины Сафроновой, скромный букет для первоклассника стоил около одной тысячи рублей.

"Для того чтобы сэкономить — у многих есть садовые участки, соседи на даче, которые выращивают цветы, — можно к ним обратиться, чтобы сделать букет из садовых цветов", — добавила эксперт.