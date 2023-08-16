Чек-лист к 1 сентября: Родителям первоклашек рассказали, что нужно успеть купить к школе

Сборы в первый класс — волнительное событие как для родителей, так и для будущего ученика. Суетливые взрослые в спешке часто приобретают что-то лишнее или о чём-то забывают. Методист, управляющая Pelican Country club Галина Попова в беседе с Лайфом помогла составить чек-лист из того, что нужно проверить, сделать и приобрести к 1 сентября.

"Первый пункт — проверить нужно, есть ли у ребёнка рабочее место ученика. Оно должно быть хорошо обустроено и освещено. Что же входит в рабочее место: стол (с возможностью регулировки высоты), удобный стул (должен быть устойчивым, со спинкой и сиденьем, подходящим по размеру), настольная лампа. Также должны быть книжные полки для хранения учебников и тумбочка для письменных принадлежностей", — отметила она.

По словам эксперта, рабочее место школьника должно располагаться у окна. При этом важно обратить внимание на рабочую руку ребёнка. Если он или она правша, то стол надо поставить так, чтобы дневной свет падал слева. Кроме того, специалист призвала убедиться, что у будущего школьника есть все необходимые прививки и справки, а также оформлена медицинская карта.

"Второй пункт. Чтобы школьные будни проходили легко и без стресса, необходимо помочь ребёнку организовать учебный процесс. Начните перестраиваться на рабочий режим заранее. Необходимо заранее нормировать день и примерно за две недели до учёбы начать приучать ребёнка к школьному режиму. Вовремя вставать утром и пораньше ложиться спать вечером", — подчеркнула методист.

Также важно изучить дорогу в школу. Стоит заранее прогуляться по маршруту с ребёнком и желательно даже несколько раз. Кроме того, следует засечь время, которое занимает путь, — это поможет приходить в школу вовремя и успеть переодеться перед началом уроков. Также важно познакомить первоклашку с учителем, чтобы он не растерялся в первые дни. При этом нужно продумать, как ребёнок будет проводить время после занятий, как вариант — продлёнка.

"Третий пункт чек-листа: что приобрести к 1 сентября? Начинать приготовления лучше за два месяца до начала учебных занятий. Этого времени хватит, чтобы приобрести всё необходимое и ничего не упустить из виду", — отметила Попова.

Что надо купить к 1 сентября:

• школьная форма (узнайте заранее, какие требования к форме в данной школе); • спортивная форма; • сменная и спортивная обувь; • мешок для сменной обуви; • рюкзак (важно приобрести рюкзак или ранец с жёсткой спинкой); • школьные принадлежности (пенал, ручки, простые и цветные карандаши, тетради, дневник, обложки для тетрадей и учебников, линейка, ластик, точилка для карандашей, подставка для книг); • папка для творчества (альбом для рисования, краски, кисти, ножницы, клей, цветная бумага и картон, пластилин); • принадлежности для плавания (купальник, плавки, резиновая шапочка, резиновые тапочки); • ланч-бокс, бутылка для воды; • заколки и ободки для девочек, галстуки для мальчиков.