Опрос: 64% россиян назвали бесполезной тратой цветы учителю на 1 сентября

Большинство (64%) российских родителей считают самой бесполезной тратой традицию вручать цветы учителю на 1 сентября. Об этом говорят результаты опроса "Альфастрахования".

Как передаёт "Газета.ru", 17% российских родителей считают, что цветы учителю нужно дарить в знак уважения и внимания, причём необязательно покупать для этого огромные букеты. Около 9% респондентов с одобрения педагога стали участвовать в благотворительных акциях и сняли этот вопрос с себя. А 12% вручают учителю один букет от всего класса независимо от предыдущего решения.

Кроме того, родители пожаловались, что перед началом учебного года в среднем цветы стоят от трёх тысяч рублей. Также 43% россиян в целом назвали ненужной тратой подарок учителю на 1 сентября. По их словам, для этого есть отдельный праздник — День учителя. В ходе опроса респонденты ещё рассказали о тратах на подготовку школьника. Так, у 27% уходит до пяти тысяч рублей на канцтовары, а 33% отметили, что основная часть денег бессмысленно расходуется на форму. Так, в среднем комплект стоит от пяти до семи тысяч рублей, хотя некоторые элементы, в том числе пиджаки и жилетки, дети не носят. Аналогичная история и со спортивной формой: 22% тратят до пяти тысяч рублей на два комплекта, а в результате на улице занятия не проходят, поэтому, например, длинные штаны лежат без дела.

Также 17% россиян запасаются перед учебным годом тетрадями, контурными картами и учебниками, но в результате их предоставляет школа, а ведь на материалы уходит до десяти тысяч рублей. Особенно дорого обходится подготовка учеников младших и средних классов. Средний чек начинается от 20 тысяч рублей, причём это без учёта цены за рюкзак, который стоит от двух тысяч рублей. И ежегодно 54% родителей говорят себе, что не будут так много тратить на подготовку ребёнка к школе, но непредвиденные траты всё равно случаются в размере от двух-трёх тысяч рублей.