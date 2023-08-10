"Цена подскочит": Родителям рассказали, что для школы важно успеть купить до сентября

В преддверии учебного года в августе российские родители традиционно штурмуют магазины, чтобы подготовить детей к школе. Однако зачастую обеспокоенные взрослые скупают всё, что видят, и в результате приобретают ненужные вещи. О том, на что на самом деле уже сейчас важно обратить внимание, рассказала лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2018", педагог Юлия Капалкина.

"Тетради, ручки и иную канцелярку можно тоже купить в конце месяца. А вот сейчас я бы порекомендовала приобрести ранец или портфель. Вот на них цена потом гарантированно подскочит", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт призвала отказаться от желания побыстрее купить сейчас школьную форму и комплект для физкультуры, так как к сентябрю дети ещё могут вырасти — лучше приобрести всё в конце августа, ведь цены сильно не изменятся. Платить за учебники не надо — их выдаёт школа. Кроме того, специалист призвала учащихся освежить в памяти школьную программу.