Подсчитано, сколько россияне потратят на подготовку детей к 1 сентября

Многие россияне заранее готовятся к началу учебного года, закупая школьные товары в августе. Специалисты маркетплейса Ozon выяснили, что люди выбирают чаще всего, и сравнили цены на эти покупки. С их выводами ознакомился Лайф.

В 2023 году базовый школьный комплект для девочки обойдётся родителям в 3600 рублей. В него войдут колготки (507 рублей), водолазка (626 рублей), обувь (1437 рублей) и юбка (1061 рубль). Расширенный набор с брюками (1289 рублей), пиджаком (1793 рубля), блузкой (1347 рублей) и обувью (1437 рублей) выйдет дороже — около 5600 рублей.

Школьная форма для мальчиков традиционно стоит больше. Расширенный образ из брюк (1358 рублей), рубашки (1400 рублей), пиджака (2137 рублей), жилета (1369 рублей) и обуви (1753 рублей) обойдётся родителям в среднем в 8000 рублей. Средняя стоимость базового набора с водолазкой (584 рубля) вместо рубашки может составить около 7200 рублей.

Больше всего заказов школьной формы пришлось на Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Иркутскую область, Краснодарский край и Республику Татарстан. Самый высокий средний чек был на комплект школьной одежды для юношей в Ростовской области — 8900 рублей, а на базовый комплект для девушек — в Московской области, 4000 рублей.

Набор необходимых вещей может быть разным в зависимости от возраста школьников: учащимся старших классов преимущественно покупают рубашки, блузки и новые юбки или брюки, а первоклассникам — полный набор одежды, включая обувь. При этом родители стараются не экономить на одежде для малышей и берут полезные для здоровья вещи: например, среди различных видов обуви они чаще выбирают ортопедические модели.

Самым дорогим школьным предметом, как обычно, является рюкзак с полным набором необходимых для учёбы канцтоваров, в том числе для тех, кто впервые идёт в школу. Цена такого набора варьируется в пределах 10–22 тысяч рублей — в зависимости от комплектации и модели. В 2023 году продажи школьных тетрадей выросли на 76% по сравнению с прошлым годом. Больше всего это заметно в Башкортостане — увеличение в три раза, в Челябинской области — в 2,3 раза, в Пензенской области — в 2,2 раза, в Ростовской и Саратовской областях — в два раза.

Родители также заботятся об обустройстве комфортного рабочего места для школьников — и делают это заранее. Уже в июле продажи офисной и школьной мебели выросли на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. В августе, по оценке маркетплейса Ozon, ожидается рост продаж на 45–50% по сравнению с июлем. Больше всего, согласно трендам прошлых лет, родители будут покупать компьютерные кресла, письменные и компьютерные столы, а также парты. Сейчас средний чек в категории "школьная и офисная мебель" составляет 6781 рубль. А самый высокий — в категории игровых кресел, 11 038 рублей.