Первоклашкам из новых регионов к 1 сентября подарят школьные наборы

Более 29 тысяч будущих первоклассников Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР до начала учебного года будут обеспечены школьными наборами. Об этом рассказал председатель правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" Григорий Гуров.

Инициаторами сбора стали "Движение первых", Министерство просвещения РФ, Росмолодёжь, "Народный фронт", АНО "Россия — страна возможностей" и Российское общество "Знание". Все они внесли свой вклад в составление школьного набора, чтобы процесс обучения для первоклашек был максимально комфортным. Наборы детям уже в школах торжественно вручат старшеклассники — участники "Движения первых".

"Мы в "Движении первых" прекрасно понимаем сложности, с которыми сталкиваются родители в новых регионах при подготовке детей в школу. Именно поэтому мы решили их поддержать и подготовили специальный набор первоклассника, который получит каждый школьник, а это более 29 тысяч ребят", — отметил Гуров.

В каждый такой набор войдут рюкзак, дневник, полный канцелярский набор школьника и набор для творчества, а также мешок для сменной обуви. "Народный фронт" обеспечит детей набором плотных тетрадей с обложками, а АНО "Россия — страна возможностей" — стикерпаками. Российское общество "Знание" подарит ребятам пеналы с наполнением и уникальным изданием графических новелл о Героях СВО, в которых рассказывается о мужестве и самоотверженности российских военнослужащих.

"Для первоклассников это максимально комфортная и доступная для восприятия форма важной информации о мужественных, самоотверженных людях, которыми гордится вся страна и кто, безусловно, должен стать нравственным ориентиром для наших маленьких соотечественников. Уверен, что им будет интересно", — рассказал гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Также ребята получат блокнот-планер, светоотражатель, значок и силиконовый браслет "Движения первых". Предполагается, что эти предметы станут символом нерушимой дружбы, взаимовыручки и готовности в любой момент прийти на помощь и оказать поддержку из любой точки страны ребятам из новых регионов.