Школьникам на уроках защиты Родины расскажут об обороне и военной службе

Новый предмет "Основы безопасности и защита Родины" будет вводиться в школьную программу поэтапно, при этом нагрузка на учеников останется прежней. Об этом заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

"Нагрузка на школьников не увеличится. Останется прежним количество часов. И, конечно, всё это будет внедряться поэтапно", — сказал министр.

По его словам, Минпросвещения получало множество запросов от общественных движений и организаций по поводу систематизации содержания предмета ОБЖ, всё было детально обсуждено с экспертами. С введением нового предмета полезные знания и навыки, которые изучаются в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности", войдут в "Основы безопасности и защита Родины". При этом они будут дополнены актуальными темами и разделами. По словам Кравцова, на уроках будет рассказываться о воинских обязанностей и воинской службе. Именно предмет "Основы безопасности и защита Родины" призван это обеспечить, отметил он.

"Это даст возможность школьникам получить знания о том, какую роль играет оборона страны для её мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших ВС", — подчеркнул Кравцов.