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29 июня, 09:46

С 2024 года в школах появятся уроки по "Основам безопасности и защиты Родины"

Минпросвещения России планирует ввести в школах уроки по "Основам безопасности и защиты Родины" вместо привычного ОБЖ. Новый предмет появится уже с 1 сентября 2024 года, сообщила замдиректора департамента министерства Анна Тимофеева.

По её словам, в настоящее время создаётся рабочая группа, которая сформирует новую учебную программу. Параллельно с этим эксперты, в частности, из Минобороны и МЧС России, будут также составлять учебник.

"Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Минобороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы", — сказала Тимофеева, выступая на круглом столе в Госдуме.

В российские школы вернут уроки труда

В российские школы вернут уроки труда

Как уже писал Лайф, 21 июня министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к сентябрю этого года будет принято решение о смене названия дисциплины ОБЖ и дополнении уроков принципами защиты общества, включая начальную военную подготовку.

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Наталья Исакова
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