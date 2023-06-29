С 2024 года в школах появятся уроки по "Основам безопасности и защиты Родины"

Минпросвещения России планирует ввести в школах уроки по "Основам безопасности и защиты Родины" вместо привычного ОБЖ. Новый предмет появится уже с 1 сентября 2024 года, сообщила замдиректора департамента министерства Анна Тимофеева.

По её словам, в настоящее время создаётся рабочая группа, которая сформирует новую учебную программу. Параллельно с этим эксперты, в частности, из Минобороны и МЧС России, будут также составлять учебник.

"Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Минобороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы", — сказала Тимофеева, выступая на круглом столе в Госдуме.