В российские школы вернут уроки труда
Кравцов: В Госдуме обсуждают законопроект о возвращении уроков труда в школы
Депутаты Госдумы рассматривают законопроект о возвращении в систему образования трудового воспитания. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
"Об этом и депутаты говорили в рамках парламентского часа, и родители об этом говорят. Это, конечно, важно со школьной скамьи прививать, в том числе любовь к труду, к общественно полезному труду", — добавил министр в беседе с ТАСС.
Кравцов отметил, что в его школьные годы не было ничего зазорного в любви к труду, причём эти навыки помогают и сегодня. Он также заявил об актуальности подобных вопросов. По словам министра, раньше, когда к системе образования относились как к услуге, эти темы отходили на второй план, но сегодня они важны.
"И с принятием этого закона мы планируем в том числе вернуть труд в систему образования", — подчеркнул Кравцов.
Ранее Кравцов рассказал, что серьёзных изменений в содержании и процедуре ЕГЭ в 2024 году не будет. По его словам, в этом вопросе важна стабильность, школьники должны заранее понимать правила сдачи экзамена.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская