В российские школы вернут уроки труда

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект о возвращении в систему образования трудового воспитания. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.

"Об этом и депутаты говорили в рамках парламентского часа, и родители об этом говорят. Это, конечно, важно со школьной скамьи прививать, в том числе любовь к труду, к общественно полезному труду", — добавил министр в беседе с ТАСС.

Кравцов отметил, что в его школьные годы не было ничего зазорного в любви к труду, причём эти навыки помогают и сегодня. Он также заявил об актуальности подобных вопросов. По словам министра, раньше, когда к системе образования относились как к услуге, эти темы отходили на второй план, но сегодня они важны.

"И с принятием этого закона мы планируем в том числе вернуть труд в систему образования", — подчеркнул Кравцов.