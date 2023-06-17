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17 июня, 06:42

В российские школы вернут уроки труда

Кравцов: В Госдуме обсуждают законопроект о возвращении уроков труда в школы

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект о возвращении в систему образования трудового воспитания. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.

"Об этом и депутаты говорили в рамках парламентского часа, и родители об этом говорят. Это, конечно, важно со школьной скамьи прививать, в том числе любовь к труду, к общественно полезному труду", — добавил министр в беседе с ТАСС.

Кравцов отметил, что в его школьные годы не было ничего зазорного в любви к труду, причём эти навыки помогают и сегодня. Он также заявил об актуальности подобных вопросов. По словам министра, раньше, когда к системе образования относились как к услуге, эти темы отходили на второй план, но сегодня они важны.

"И с принятием этого закона мы планируем в том числе вернуть труд в систему образования", — подчеркнул Кравцов.

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Ранее Кравцов рассказал, что серьёзных изменений в содержании и процедуре ЕГЭ в 2024 году не будет. По его словам, в этом вопросе важна стабильность, школьники должны заранее понимать правила сдачи экзамена.

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Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Светлана Оперук
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