В Минпросвещения рассматривают идею переименования ОБЖ

Министерство просвещения РФ обсуждает возможность переименовать уроки "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защита Родины". Как уточнил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА "Новости", содержание предметов нужно развивать.

"У нас есть предмет, "Основы безопасности жизнедеятельности", <...> [он] включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире... Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. <...> Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины", — сказал Кравцов.

Этот вопрос уже обсудили с педагогами и пришли к выводу, что "ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду". Кравцов также напомнил, что начальная военная подготовка в школах не является нововведением, её элементы всегда были частью школьной программы.

Министр добавил, что современная программа уроков ОБЖ шире и включает в себя вопросы оказания различной помощи, техногенные, природные катастрофы и как школьникам действовать в таких ситуациях. Начальная военная подготовка появится в школах с 1 сентября.