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21 июня, 14:24

Министр просвещения Кравцов показал серебряную медаль для выпускников школ

<p>Министр просвещения Кравцов показал серебряную медаль для выпускников школ Обложка © T.me / <a href="https://t.me/rian_ru/206408" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА "Новости"</a></p>

Министр просвещения Кравцов показал серебряную медаль для выпускников школ Обложка © T.me / РИА "Новости"

Министр просвещения Сергей Кравцов продемонстрировал новую серебряную медаль, которую будут вручать некоторым выпускникам школ — им немного не хватило до золотой. Видео публикует РИА "Новости".

На одной стороне медали изображена открытая книга, лавровая ветвь и присутствует надпись "За особые успехи в учении". С другой стороны — российский герб. Серебряная медаль будет в синем чехле, а золотая — в красном. Кравцов подчеркнул, что вопрос о критериях вручения проработают к осени.

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Ранее Кравцов сообщал, что серебряные медали вернут в российские школы с нового учебного года. За них школьникам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ по аналогии с золотыми медалями. Это поможет тем, кто хорошо учился в школе, легче поступить в вуз.

Татьяна Миссуми
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