Министр просвещения Кравцов показал серебряную медаль для выпускников школ

Министр просвещения Сергей Кравцов продемонстрировал новую серебряную медаль, которую будут вручать некоторым выпускникам школ — им немного не хватило до золотой. Видео публикует РИА "Новости".

На одной стороне медали изображена открытая книга, лавровая ветвь и присутствует надпись "За особые успехи в учении". С другой стороны — российский герб. Серебряная медаль будет в синем чехле, а золотая — в красном. Кравцов подчеркнул, что вопрос о критериях вручения проработают к осени.