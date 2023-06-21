Министр просвещения Кравцов показал серебряную медаль для выпускников школ
Министр просвещения Кравцов показал серебряную медаль для выпускников школ Обложка © T.me / РИА "Новости"
Министр просвещения Сергей Кравцов продемонстрировал новую серебряную медаль, которую будут вручать некоторым выпускникам школ — им немного не хватило до золотой. Видео публикует РИА "Новости".
На одной стороне медали изображена открытая книга, лавровая ветвь и присутствует надпись "За особые успехи в учении". С другой стороны — российский герб. Серебряная медаль будет в синем чехле, а золотая — в красном. Кравцов подчеркнул, что вопрос о критериях вручения проработают к осени.
Ранее Кравцов сообщал, что серебряные медали вернут в российские школы с нового учебного года. За них школьникам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ по аналогии с золотыми медалями. Это поможет тем, кто хорошо учился в школе, легче поступить в вуз.