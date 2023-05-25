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25 мая, 08:08

Серебряные медали вернутся в российские школы

Глава Минпросвещения Кравцов анонсировал возвращение в школы серебряных медалей

Серебряные медали вернут в российские школы с нового учебного года. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, раньше золотая и серебряная медали давали абитуриентам некоторые преимущества во время поступления в вузы, но с 2010 года такой порядок был отменён — всех уравнял ЕГЭ. В 2013 году в российских школах официально заменили золотые и серебряные медали на аттестаты с отличием, а позже вернули одну медаль — "За особые успехи в учении". Это медаль федерального уровня.

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Выпускник 11-го класса может получить медаль "За особые успехи в обучении", если он станет победителем или призёром Всероссийской олимпиады школьников, если наберёт максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному учебному предмету, либо по всем учебным предметам у него будут итоговые отметки "отлично".

Обложка ©

Антон Подгайко / ТАСС

Марина Калегина
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