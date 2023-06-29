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Опубликовано 29 июня 2023, 13:35

Депутат — о новых уроках в школах вместо ОБЖ: Время диктует новые вызовы

Депутат Чаплин оценил введение уроков по "Основам безопасности и защиты Родины"

Депутат Госдумы Никита Чаплин счёл полезным введение в российских школах уроков по "Основам безопасности и защиты Родины" вместо привычного ОБЖ. По его словам, время диктует новые вызовы, а классические учебники по безопасности жизнедеятельности были написаны очень давно.

"На ОБЖ детей учат, как действовать в критической ситуации, когда жизни что-то угрожает, однако учебники были написаны очень давно, и время диктует нам вызовы, к которым надо быть готовыми с самого детства. Начальная военная подготовка, которая будет включена в программу, поможет детям в профориентации: мальчики смогут определиться, хотят ли связать свою жизнь со службой в армии или правоохранительных органах, а девочки смогут познакомиться с основами работы медсестёр", — отметил собеседник Лайфа.

При этом Чаплин считает важным дополнить программу уроками с участием бойцов спецоперации, которые смогут поделиться с детьми боевым опытом и рассказать, на что важно обратить внимание в экстренной ситуации.

В российские школы вернут уроки труда
В российские школы вернут уроки труда

Напомним, ранее стало известно, что Минпросвещения планирует ввести в российских школах уроки по "Основам безопасности и защиты Родины" вместо привычного ОБЖ. Новый предмет появится уже с 1 сентября 2024 года, новую учебную программу сформирует специальная рабочая группа.

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Ольга Годуненко
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