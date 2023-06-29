Депутат — о новых уроках в школах вместо ОБЖ: Время диктует новые вызовы

Депутат Госдумы Никита Чаплин счёл полезным введение в российских школах уроков по "Основам безопасности и защиты Родины" вместо привычного ОБЖ. По его словам, время диктует новые вызовы, а классические учебники по безопасности жизнедеятельности были написаны очень давно.

"На ОБЖ детей учат, как действовать в критической ситуации, когда жизни что-то угрожает, однако учебники были написаны очень давно, и время диктует нам вызовы, к которым надо быть готовыми с самого детства. Начальная военная подготовка, которая будет включена в программу, поможет детям в профориентации: мальчики смогут определиться, хотят ли связать свою жизнь со службой в армии или правоохранительных органах, а девочки смогут познакомиться с основами работы медсестёр", — отметил собеседник Лайфа.