Газета "Вечерняя Москва" и Общество "Знание" представили совместный проект "Наша Россия"

Столичный медиахолдинг "Вечерняя Москва" и Российское общество "Знание" представили совместный проект — подборку документальных фильмов, которые доступны в рамках проекта "Наша Россия" на сайте Russia.vm.ru.

Как пишет "Вечерняя Москва", на сегодняшний день спецпроект содержит 17 фильмов, которые посвящены природному и ландшафтному многообразию России, включая её территории, климатические пояса, регионы и реки.

"Мы рады предоставить нашим читателям возможность побывать во всех уголках страны — путешествуйте по России вместе с нами", — заявила заместитель генерального директора АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" по цифровым медиа Екатерина Бурмистрова.

На представленном ресурсе собраны видеоматериалы по трём направлениям: климатические зоны, реки и регионы. Каждое видео длится по 26 минут. Работы сняты в высоком качестве с использованием новейшего оборудования и привлечением экспертов по истории, экологии и в других областях. Каждый четверг на портале можно будет увидеть новую работу. По словам организаторов, документальные фильмы рассказывают о нашей большой стране, её достижениях в различных областях, а также мотивируют зрителей развиваться.

"Отрадно, что площадкой для масштабной дистрибуции просветительского контента стало одно из старейших изданий страны — "Вечерняя Москва", — сообщил заместитель генерального директора Российского общества "Знание", генеральный продюсер Иван Лебедев.