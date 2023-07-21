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21 июля, 12:26

Российских школьников научат борьбе с коррупцией

Минпросвещения: Школьники с 1 сентября начнут изучать противодействие коррупции

С 1 сентября 2023 года в российских школах начнут изучать вопросы противодействия коррупции, сообщили в Министерстве просвещения со ссылкой на замглавы ведомства Анастасию Зырянову. Соответствующее заявление она сделала на Всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе.

"С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы. Программы в том числе предполагают изучение основ и способов противодействия коррупции", говорится в опубликованном сообщении.

По словам Зыряновой, связанные с противодействием коррупции вопросы найдут отражение в истории, обществознании и литературе. Школьники узнают об опасности коррупции, а также механизмах борьбы с ней и злоупотреблением служебным положением в корыстных целях.

Российским школьникам почти вдвое увеличили количество часов по литературе

Российским школьникам почти вдвое увеличили количество часов по литературе

Напомним, 24 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении в школах единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП). Они затронут такие предметы, как русский язык, литература, история, география, ОБЖ, обществознание и окружающий мир.

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ТАСС / Николай Михальченко

Матвей Константинов
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