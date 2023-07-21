Российских школьников научат борьбе с коррупцией

С 1 сентября 2023 года в российских школах начнут изучать вопросы противодействия коррупции, сообщили в Министерстве просвещения со ссылкой на замглавы ведомства Анастасию Зырянову. Соответствующее заявление она сделала на Всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе.

"С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы. Программы в том числе предполагают изучение основ и способов противодействия коррупции", — говорится в опубликованном сообщении.