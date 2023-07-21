Российских школьников научат борьбе с коррупцией
Минпросвещения: Школьники с 1 сентября начнут изучать противодействие коррупции
С 1 сентября 2023 года в российских школах начнут изучать вопросы противодействия коррупции, сообщили в Министерстве просвещения со ссылкой на замглавы ведомства Анастасию Зырянову. Соответствующее заявление она сделала на Всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе.
"С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы. Программы в том числе предполагают изучение основ и способов противодействия коррупции", — говорится в опубликованном сообщении.
По словам Зыряновой, связанные с противодействием коррупции вопросы найдут отражение в истории, обществознании и литературе. Школьники узнают об опасности коррупции, а также механизмах борьбы с ней и злоупотреблением служебным положением в корыстных целях.
Напомним, 24 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении в школах единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП). Они затронут такие предметы, как русский язык, литература, история, география, ОБЖ, обществознание и окружающий мир.
ТАСС / Николай Михальченко