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7 августа, 14:54

Юрист рассказала о детских выплатах на подготовку к школе

Юрист Ченцова объяснила, как получить на подготовку к школе до 16 тысяч рублей

Многодетные, малоимущие семьи или одинокие родители, а также воспитывающие ребёнка-инвалида могут получить до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Об этом Ura.ru рассказала управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова.

"Можно получить единоразовую или ежемесячную материальную поддержку на период до шести месяцев. Размер пособия варьируется по регионам и приравнивается к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. В среднем он составляет 14–16 тысяч рублей", — объяснила она.

Выплаты не назначаются автоматически, для их получения нужно обратиться в соцзащиту или МФЦ, в заявлении следует указать состав семьи, доходы, наличие имущества и иные требуемые сведения, после рассмотрения обращения можно будет заключить с государством социальный контракт, уточнила юрист.

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Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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