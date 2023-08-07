Юрист рассказала о детских выплатах на подготовку к школе

Многодетные, малоимущие семьи или одинокие родители, а также воспитывающие ребёнка-инвалида могут получить до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Об этом Ura.ru рассказала управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова.

"Можно получить единоразовую или ежемесячную материальную поддержку на период до шести месяцев. Размер пособия варьируется по регионам и приравнивается к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. В среднем он составляет 14–16 тысяч рублей", — объяснила она.

Выплаты не назначаются автоматически, для их получения нужно обратиться в соцзащиту или МФЦ, в заявлении следует указать состав семьи, доходы, наличие имущества и иные требуемые сведения, после рассмотрения обращения можно будет заключить с государством социальный контракт, уточнила юрист.