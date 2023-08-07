Размер пенсии пересчитают: Как оформить прибавку и получить больше В ряде случаев пенсионерам могут сделать перерасчёт пенсии. В итоге суммы выплат увеличатся на 10–15%. Впрочем, размер прибавки индивидуален и зависит от ряда факторов. Какие сейчас есть способы получить перерасчёт пенсии? 6 августа, 22:41 Пенсионеры могут получить прибавку после перерасчёта. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

В июне этого года средний размер пенсии вырос на 5,9%. Таковы свежие данные Росстата. Сравнивались показатели с июнем 2022 года.

Сейчас средний размер назначенной пенсии составляет 19 469 рублей. В июне 2022 года — 18 390 рублей. Реальный размер назначенной пенсии, то есть с поправкой на инфляцию, вырос на 2,5%.

При этом стоит отметить, что в августе сразу нескольким категориям пенсионеров сделали прибавку. Однако не все знают, что можно оформить перерасчёт и самостоятельно. Для этого необходимо выяснить, есть ли основания для прибавки.

С августа накопительная пенсия у 103 тысяч россиян увеличится на 9,83%. Ежемесячная прибавка к пенсии 40 тыс. участников программы софинансирования пенсионных накоплений вырастет на 10%. Об этом сообщили в Социальном фонде России. Кстати, средний размер накопительной пенсии на данный момент — 1,1 тыс. рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,2 тыс.

— Сейчас у пенсионеров есть два основных варианта получения прибавки к пенсии. Первый касается неработающих пенсионеров. Им производится индексация выплат в начале каждого года. Поэтому если вы работающий пенсионер, есть смысл уволиться, дождаться индексации, а далее можно опять трудоустраиваться. Второй вариант актуален для работающих пенсионеров. Им ежегодно (как правило, в августе) производят корректировку размера пенсии с учётом тех взносов, которые произведены за работника в прошлом году в соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 18.03.2023) "О страховых пенсиях", — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Марина Антонова.

Юрист Елена Кузнецова пояснила: если пенсионер ушёл с работы, ему сделают индексацию выплат. Пенсия заметно увеличится. Если же человек устроится на работу снова, то продолжит получать выплаты в повышенном размере. Правда, стоит помнить, что ежегодная индексация пенсии с 1 января работающих пенсионеров не касается.

Кроме того, неработающим пенсионерам с маленькой пенсией устанавливается социальная доплата до размера регионального или федерального прожиточного минимума (в зависимости от того, который больше). Делают её на основании ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

— Если же у человека есть сомнения в правильности расчёта размера пенсии, то можно обратиться в Социальный фонд России и взять свой подробный расчёт с указанием формул, использованных при назначении выплат. Если выявляются неточности, то пишем заявление на перерасчёт пенсии на основании ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". На этом основании может быть произведён перерасчёт пенсии Социальным фондом России. Например, если не включили какие-либо периоды работы, рассчитали небольшой коэффициент по заработной плате либо допущены иные ошибки, — пояснила Марина Антонова.

По словам юриста, не стоит забывать, что отдельные льготы и доплаты предусмотрены региональными законами. Однако, если они носят заявительный характер, пенсионер может не получать доплату просто потому, что не обратился за ней. Если есть какие-то сомнения, лучше получить консультацию в МФЦ, органах соцзащиты или Социальном фонде России. Это рекомендуется сделать, чтобы не упустить свои льготы и выплаты.

Авторы Нина Важдаева