Пенсии повысят вне графика: Кто станет получать больше, на сколько и когда начислят прибавку В Социальном фонде России анонсировали повышение пенсий. Часть пенсионеров получит прибавку уже в этом месяце. Какие выплаты вырастут и на сколько? 2 августа, 22:41 Стало известно, кому повысят пенсию в августе. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

В Социальном фонде сообщили, что с первого августа повысят размер выплат пенсионных накоплений. Это касается накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Перерасчёт связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. Напомним, что с 2014 года отчисления работодателей на пенсионные накопления идут на формирование страховой пенсии.

— С первого августа накопительные пенсии 103 тыс. россиян будут увеличены на 9,83%. Ежемесячная прибавка к пенсии 40 тыс. участников программы софинансирования пенсионных накоплений вырастет на 10%. Кстати, средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1,1 тыс. рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,2 тыс. рублей, — пояснили в СФР.

Кроме того, до первого августа Социальный фонд также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года. Оформляют их, если накопления выплачиваются сразу всей суммой или если деньги получают правопреемники. Единовременная выплата пересчитывается за счёт поступления новых взносов на пенсию (обязательных и добровольных) или по итогам инвестирования средств. Перерасчёт получат 180 тыс. человек, а средний размер разовой доплаты составит 3,6 тыс. рублей.

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— Стоит обратить внимание, что в августе пенсии повысили людям, которым исполнилось 80 лет. Им положена ощутимая прибавка. Фиксированная часть пенсии вырастет в два раза, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В Социальном фонде России сообщили также, что с первого августа сделают перерасчёт страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Его проведут автоматически. Никаких заявлений писать не нужно.

— Корректировка выплат затрагивает всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также вырастут выплаты получателям пенсии по потере кормильца. Это произойдёт, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили деньги, не учтённые ранее при назначении выплат, — рассказали в СФР.

Стоит отметить, что прибавка с первого августа отличается от традиционной индексации, когда размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент. Нынешний перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера. Впрочем, есть и ограничения. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе. Сделают это по стандартному графику.

— Узнать точную сумму прибавки можно на портале "Госуслуги" или в Социальном фонде. Кроме того, определить коэффициент можно и самостоятельно. Достаточно знать формулу, в соответствии с которой производится расчёт. Учитывают точную сумму полученной зарплаты, а также процент, поступающий на страховые взносы, — пояснила Елена Кузнецова.

Также с первого августа сделают перерасчёт размеров доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Они устанавливаются, если у пенсионера есть необходимый особый стаж. Сумма доплаты индивидуальна и определяется расчётным путем по специальной формуле.

— Пенсионеры имеют право на такую доплату в соответствии с законом № 155-ФЗ. Есть здесь определённые критерии. Начисляют доплату при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если же человек оставил работу по состоянию здоровья, то не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева