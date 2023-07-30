Пенсионеры рискуют получить фальшивые купюры: Как вычислить подделку Этим летом было раскрыто сразу несколько громких дел, в которых пенсионеры становились жертвами фальшивомонетчиков. В результате пожилые люди оставались без пенсии и сбережений. Как определить подделку и что делать, если в руки попалась фальшивая купюра? 29 июля, 22:41 Пенсионеры могут стать жертвой фальшивомонетчиков. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Многие пожилые люди предпочитают пользоваться наличными деньгами. Они хранят сбережения дома в укромном месте. В магазинах тоже расплачиваются наличными. Ими же получают пенсию на почте. В этом году было несколько громких дел, когда пожилые люди становились жертвами мошенников. Чаще всего аферисты обращались к пожилым людям, чтобы те разменяли им крупную купюру. Говорили, что якобы в ближайшем магазине у продавца нет сдачи.

Более крупные махинации были связаны с заменой настоящих сбережений пенсионеров на фальшивки. Тут мошенники уже действуют под видом социальных работников или мастеров по ремонту: проникают в дом и меняют настоящие деньги на фальшивые.

Кстати, в разных регионах ситуация с подделками обстоит по-разному. Например, как показывает статистика Центробанка, в Подмосковье фальшивок выявлено намного меньше, чем в Москве. За второй квартал этого года в столице было обнаружено 1283 подделки, тогда как в Московской области всего 23.

— Чаще всего мошенники подделывают пятитысячные купюры. В целом интерес к банкнотам с большим номиналом у них выше. Это и неудивительно. Именно с просьбой разменять такую купюру проще всего обратиться к пенсионеру. Если подделка высокого качества, то её не всегда могут распознать и продавцы в магазине. А вот сдачу с такой купюры мошенник получит уже настоящими деньгами, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Как показала статистика Центробанка, в апреле – июне этого года в Москве вывели из обращения 986 пятитысячных банкнот. Впрочем, другие деньги тоже не остаются без внимания фальшивомонетчиков. Было обнаружено 65 банкнот номиналом 2000 рублей, 185 — номиналом 1000 рублей и четыре пятисотрублёвые банкноты. О монетах тоже забывать не стоит. И их подделывают. Например, эксперты выявили за этот период 43 монеты: три — пятирублёвые и 40 — по 10 рублей.

Для сравнения: в Подмосковье найдена 21 подделка номиналом 5000 рублей, только одна двухтысячная и одна тысячерублёвая банкнота.

— Обязательно нужно проверять банкноты, которые вы планируете положить в кошелёк. Чтобы удостовериться в их подлинности, стоит проверить защитные признаки сразу из нескольких групп: на просвет, при изменении угла зрения, на ощупь. Модификации всех банкнот, находящихся сегодня в обращении, а также все их защитные признаки можно посмотреть на сайте Банка России в разделе "Банкноты". Полезно также пользоваться бесплатным мобильным приложением "Банкноты Банка России". Оно подскажет, где и каким способом можно найти защитные признаки, — рассказал начальник отдела организации экспертизы денежных знаков Банка России Андрей Оксенчук.

Не стоит забывать, что можно столкнуться не только с поддельными рублями, но и с иностранной валютой. Например, в Москве в апреле – июне 2023 года среди подделок оказалось девять банкнот евро и 206 долларовых банкнот. В Московской области за это же время из оборота вывели семь поддельных долларов. Если говорить о Центральном федеральном округе в целом, то за второй квартал наибольшее количество подделок нашлось в Тульской и Воронежской областях — по 46 штук. На втором месте Тверская область — 30 штук. На третьем — Владимирская, там выявили 29 фальшивых банкнот.

Авторы Нина Важдаева