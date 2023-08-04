В России предложили выплачивать по миллиону рублей за рождение пятерняшек

В России предлагают повысить единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек. С такой инициативой детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась к первому зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

В письме говорится, что в настоящее время законом предусмотрена единовременная выплата при рождении ребёнка, которая в 2023 году за двойню составила 45 818 рублей, а за тройню — 68 727 рублей. Дополнительные пособия введены и в отдельных регионах, но их сумма очень отличается — в зависимости от приоритетов и финансовых возможностей субъекта. Волынец предлагает эти выплаты унифицировать, сделать федеральными и повысить вплоть до одного миллиона рублей при рождении пятерняшек.

Отметим, что в 2019 году Росстат обозначил регионы страны, где чаще остальных в семьях рождаются тройняшки и четверняшки. На первом месте оказались Москва и Санкт-Петербург, вторая строчка рейтинга у Свердловской области, а третья позиция у Подмосковья.

"Прошу поддержать инициативу о повышении размера единовременной выплаты за одновременно рождённых двоих и более детей, предусмотрев федеральную выплату при рождении двойни в размере 250 тысяч рублей, за тройню — 350 тысяч рублей, за четверняшек — 500 тысяч рублей, за пятерняшек — 1 миллион рублей", — цитирует обращение омбудсмена RT.