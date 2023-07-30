Путин пожал руку многодетному отцу, специально для этого приехавшему в Петербург

На Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин пообщался с многодетной семьёй Вадима и Алёны Гореловых из Магаданской области. Он пожал руку главе семейства, так как тот именно с этой целью приехал в Северную столицу из Москвы, где находился по приглашению лидера страны.

Путин встретился с семьёй, которую пригласил на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Семья пришла на парад почти в полном составе — родители и семь детей. В поездке не было ещё троих взрослых детей. Семья приехала в Санкт-Петербург из Москвы ночным поездом в плацкартном вагоне. До трибун на Сенатской площади их сопроводили сотрудники службы протокола Кремля.

Владимир Путин подошёл к семье и пожал руку Вадиму Горелову. Мужчина поблагодарил его за такую возможность, а глава государства пожелал семье хорошего пребывания в Санкт-Петербурге.

"Для нас награда, просто что мы здесь. Увидеть главу государства — это самая большая награда", — сказал Вадим Горелов.