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30 июля, 09:43

Путин пожал руку многодетному отцу, специально для этого приехавшему в Петербург

<p>Путин пожал руку многодетному отцу, специально для этого приехавшему в Петербург. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин пожал руку многодетному отцу, специально для этого приехавшему в Петербург. Фото © LIFE / Павел Баранов

На Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин пообщался с многодетной семьёй Вадима и Алёны Гореловых из Магаданской области. Он пожал руку главе семейства, так как тот именно с этой целью приехал в Северную столицу из Москвы, где находился по приглашению лидера страны.

Путин встретился с семьёй, которую пригласил на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Семья пришла на парад почти в полном составе — родители и семь детей. В поездке не было ещё троих взрослых детей. Семья приехала в Санкт-Петербург из Москвы ночным поездом в плацкартном вагоне. До трибун на Сенатской площади их сопроводили сотрудники службы протокола Кремля.

Владимир Путин подошёл к семье и пожал руку Вадиму Горелову. Мужчина поблагодарил его за такую возможность, а глава государства пожелал семье хорошего пребывания в Санкт-Петербурге.

"Для нас награда, просто что мы здесь. Увидеть главу государства — это самая большая награда", — сказал Вадим Горелов.

Путин принимает парад ко Дню ВМФ в Петербурге

Путин принимает парад ко Дню ВМФ в Петербурге

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил многодетную семью Гореловых из Магаданской области на военно-морской парад в Петербурге накануне, когда общался по видеосвязи с семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Глава семьи Вадим Горелов попросил Путина о личной встрече, чтобы пожать руку.

Александр Юнашев
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