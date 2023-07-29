"Для личного рукопожатия": Путин пригласил многодетную семью из Магаданской области в Петербург

Президент РФ Владимир Путин пригласил многодетную семью Гореловых из Магаданской области на военно-морской парад в Петербурге. Это произошло во время встречи по видеосвязи с семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".

Путин пригласил многодетную семью из Магаданской области на военно-морской парад. Видео © LIFE

Глава семьи Вадим Горелов попросил Путина, который сейчас находится в Северной столице, о личной встрече, чтобы пожать руку, и в ответ тот озвучил приглашение. Многодетный отец подчеркнул, что хотел поблагодарить президента за приглашение в столицу и экскурсию по Кремлю.

"У нас есть такая возможность, наша администрация магаданская оплатила нам билеты в Санкт-Петербург, и мы сегодня ночью как раз к вам туда собираемся приехать. Если у вас получится, может быть, уделите две минуты для личного рукопожатия", — сказал Горелов, отметив, что они на поезде приедут в город в десять часов утра в воскресенье.

При этом парад состоится завтра в Петербурге в 11:00. Путин обратил внимание, что Гореловы могут на него успеть.

"Сейчас посмотрим, что у вас там с поездами", — сказал Путин.