Путин лично примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Президент России Владимир Путин 30 июля, в День Военно-морского флота, примет Главный военно-морской парад. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава государства обойдёт на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы, и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днём ВМФ", — рассказали там.

В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около трёх тысяч военнослужащих. Завершится он прохождением торжественным маршем парадных расчётов. Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске. Праздничные мероприятия будут и

в сирийском Тартусе, где у России военно-морская база.