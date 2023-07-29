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29 июля, 12:17

Путин лично примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Президент России Владимир Путин 30 июля, в День Военно-морского флота, примет Главный военно-морской парад. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава государства обойдёт на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы, и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днём ВМФ", — рассказали там.

В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около трёх тысяч военнослужащих. Завершится он прохождением торжественным маршем парадных расчётов. Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске. Праздничные мероприятия будут и

в сирийском Тартусе, где у России военно-морская база.

Путин и 4 африканских лидера примут участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге

Путин и 4 африканских лидера примут участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге

Напомним, 26 июля в Санкт-Петербурге состоялась репетиция Военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Десятки кораблей, а также подводные лодки и катера под командованием офицеров совершили манёвры, чтобы 30 июля показать мощь и красоту флота.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Андрей Григорьев
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