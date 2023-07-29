Путин и 4 африканских лидера примут участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который пройдёт 30 июля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Путин примет участие в Главном военно-морском параде. И в Финском заливе, и на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы", — указал представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что на параде по случаю Дня ВМФ будут присутствовать лидеры четырёх африканских государств, а также представители "уровнем пониже" ещё пяти стран – участниц саммита Россия – Африка.