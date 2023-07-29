Путин и 4 африканских лидера примут участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который пройдёт 30 июля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра Путин примет участие в Главном военно-морском параде. И в Финском заливе, и на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы", — указал представитель Кремля.
Кроме того, Песков уточнил, что на параде по случаю Дня ВМФ будут присутствовать лидеры четырёх африканских государств, а также представители "уровнем пониже" ещё пяти стран – участниц саммита Россия – Африка.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023 по 2026 год. Саммит прошёл 27–28 июля в Петербурге. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Как сообщил Дмитрий Песков, участники саммита от Африки остались в восторге от Петербурга, несмотря на не самую приятную погоду.
ТАСС / Михаил Терещенко