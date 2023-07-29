Регион

Уведомления отключены

29 июля, 09:21

Путин и 4 африканских лидера примут участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который пройдёт 30 июля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Путин примет участие в Главном военно-морском параде. И в Финском заливе, и на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы", — указал представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что на параде по случаю Дня ВМФ будут присутствовать лидеры четырёх африканских государств, а также представители "уровнем пониже" ещё пяти стран – участниц саммита Россия – Африка.

Президент ЮАР заявил, что вся Африка хочет мира на Украине

Президент ЮАР заявил, что вся Африка хочет мира на Украине

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023 по 2026 год. Саммит прошёл 27–28 июля в Петербурге. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Как сообщил Дмитрий Песков, участники саммита от Африки остались в восторге от Петербурга, несмотря на не самую приятную погоду.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Африка
  • Политика России
  • Политика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров